Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı
ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan 2025 yılı dünyanın en güçlü orduları listesi güncellendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yapılan kapsamlı değerlendirme, yalnızca asker sayısını değil, teknolojik altyapı, savunma bütçesi, lojistik kapasite, hareket kabiliyeti ve coğrafi avantajlar gibi 60’tan fazla kriteri dikkate alarak hazırlandı. Türkiye, bu analiz sonucunda dünyanın en güçlü 10 ordusu arasına girmeyi başardı.
GLOBAL FIREPOWER 2025 ASKERİ GÜÇ SIRALAMASI
Her yıl dünya genelindeki orduları detaylı bir analizle değerlendiren Global Firepower, 2025 yılı için hazırladığı raporu yayımladı. Ülkelerin askeri güç endeksi belirlenirken, savunma bütçesi, silah teknolojileri, askeri birlik sayısı ve ekonomik faktörler gibi birçok kriter göz önünde bulunduruldu.
İşte 2025 yılı itibarıyla dünyanın en güçlü 20 ordusu:
1- ABD
2- Rusya
3- Çin
4- Hindistan
5- Güney Kore
6- Birleşik Krallık
7- Fransa
8- Japonya
9- Türkiye
10- İtalya
11- Brezilya
12- Pakistan
13- Endonezya
14- Almanya
15- İsrail
16- İran
17- İspanya
18- Avustralya
19- Mısır
20- Ukrayna
Türkiye, listeye 9. sıradan girerek dünya genelindeki askeri gücünü korumayı başardı. Ordunun sahip olduğu modern savunma teknolojileri ve stratejik kabiliyetleri, Türkiye’yi en güçlü ordular arasında tutmaya devam ediyor.