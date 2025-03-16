Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı

Yapılan kapsamlı değerlendirme, yalnızca asker sayısını değil, teknolojik altyapı, savunma bütçesi, lojistik kapasite, hareket kabiliyeti ve coğrafi avantajlar gibi 60’tan fazla kriteri dikkate alarak hazırlandı. Türkiye, bu analiz sonucunda dünyanın en güçlü 10 ordusu arasına girmeyi başardı.