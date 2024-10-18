Dünyanın En Akıllı 10 Şehri Açıklandı: Listedeki şehirler Şaşırttı

Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), her yıl hazırladığı Akıllı Şehirler Endeksi ile şehirlerin teknolojik kapasitesini, ekonomik performansını ve sundukları yaşam kalitesini değerlendiriyor. Endeks, şehirlerin sürdürülebilirlik ve gelişim süreçlerindeki başarılarını gözler önüne seriyor.

2024 Akıllı Şehirler Endeksi, dünya genelinde 142 şehri sağlık, güvenlik, ulaşım, teknolojik yenilikler ve şehir yönetimi gibi kriterlere göre değerlendirdi. Bu kapsamda, teknolojiyi etkin kullanan ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde önemli adımlar atan şehirler, listede üst sıralarda yer aldı.

İşte o liste...

Kaynak: Haber Merkezi