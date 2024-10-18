Dünyanın En Akıllı 10 Şehri Açıklandı: Listedeki şehirler Şaşırttı
İleri teknolojiyi kullanarak toplumsal, çevresel ve ekonomik sorunlara yenilikçi çözümler sunan, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen şehirler “akıllı şehirler” olarak tanımlanıyor. Bu şehirler, altyapılarını dijitalleştirip enerji verimliliğini artırırken, ulaşımı iyileştiriyor ve çevre kirliliğini azaltarak vatandaşlara günlük yaşamı kolaylaştıran hizmetler sunuyor. Akıllı şehir kavramı, küresel ısınma ve çevresel zorluklara karşı stratejik bir yaklaşımı olarak giderek önem kazanıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü (IMD), her yıl hazırladığı Akıllı Şehirler Endeksi ile şehirlerin teknolojik kapasitesini, ekonomik performansını ve sundukları yaşam kalitesini değerlendiriyor. Endeks, şehirlerin sürdürülebilirlik ve gelişim süreçlerindeki başarılarını gözler önüne seriyor.
2024 Akıllı Şehirler Endeksi, dünya genelinde 142 şehri sağlık, güvenlik, ulaşım, teknolojik yenilikler ve şehir yönetimi gibi kriterlere göre değerlendirdi. Bu kapsamda, teknolojiyi etkin kullanan ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde önemli adımlar atan şehirler, listede üst sıralarda yer aldı.
İşte o liste...
Kaynak: Haber Merkezi