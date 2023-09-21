Dudaktan hastalık tahmini! Dudağınıza bakın ve hemen hastalığınızı öğrenin

Zeka testlerine ek şimdi de sağlık testleri sosyal medyada olay olmaya başladı.

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Dudaktan hastalık tahmini! Dudağınıza bakın ve hemen hastalığınızı öğrenin

İngiliz The Sun gazetesi, dudaklardaki değişimlerin hangi durumlarda hastalık belirtisi olabileceğini derledi

İşte belirtiler;


- Çatlamış dudaklar: Dudaklardaki açılmış yaralar ve derin çatlaklar bazı durumlarda diyabet hastalığının belirtisi olabilir.


- Şişmiş dudaklar: Bağırsak iltihaplanmasına neden olan Chron hastalığı, kendini dudak ve ağız bölgesinde meydana gelen şişmelerle gösterebilir.

Dudaktan hastalık tahmini! Dudağınıza bakın ve hemen hastalığınızı öğrenin - Resim : 1
- Yanan dudaklar: Dudaklarda yanma hissi, uçuğun habercisi olabilir.


- Hissiz dudaklar: Alerji, bazı durumlarda dudakların hissizleşmesine yol açar.


- Mavi dudaklar: Dudakların renginin mavi ve mora dönüşmesi, oksijen eksikliğinin belirtisidir.


- İsilikli dudaklar: Dudağın çevresinde kaşıntı ve kızarıklık, egzama belirtisi olabilir.


- Uçuklu dudaklar: Uçuklu dudaklar, kötü bir beslenme şekli, uykusuzluk veya stresin göstergesidir.

EN KÖTÜSÜ DUDAK KANSERİ

Dudak kanseri, cilt kanserlerinden biridir ve dudakta oluşan lezyonlarla kendini gösterir. Bu kanser türü, özellikle güneşe maruz kalan kişilerde daha sık görülür. Dudak kanserinin erken teşhisi hayati önem taşır ve tedavi edilmediği takdirde ciddi sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, dudak kanseri belirtilerini bilmek ve dikkatli olmak gerekmektedir.

1. Dudakta oluşan yaralar: Dudak kanseri, dudakta oluşan yaralarla kendini gösterir. Bu yaralar genellikle iyileşmez ve uzun süreli bir tedavi gerektirir.

2. Dudakta kabuklanma: Dudak kanseri, dudakta kabuklanmaya neden olabilir. Bu kabuklanma genellikle kanamalıdır ve uzun süreli bir tedavi gerektirir.

3. Dudakta şişlik: Dudak kanseri, dudakta şişliğe neden olabilir. Bu şişlik genellikle ağrılıdır ve uzun süreli bir tedavi gerektirir.

4. Dudakta renk değişimi: Dudak kanseri, dudakta renk değişimine neden olabilir. Bu renk değişimi genellikle koyu kırmızı veya mor renkte olur ve uzun süreli bir tedavi gerektirir.

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