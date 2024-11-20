DSÖ’nün Sağlıklı Besin Listesini Duyurdu: Kalbi Destekleyip Şekeri Dengeliyor

Düşük glisemik indeksli (GI) diyet, yiyeceklerin kan şekeri seviyelerine olan etkisini dikkate alan bir beslenme planıdır. Glisemik indeks, yiyeceklerin kan şekeri üzerindeki etkisini 0 ile 100 arasında derecelendirir. Daha düşük bir GI değeri, kan şekerinde daha az dalgalanma anlamına gelirken, yüksek GI’li yiyecekler kan şekerini hızla yükseltir. Bu diyet, özellikle diyabet hastaları veya kan şekeri seviyelerini dengelemek isteyen bireyler için oldukça faydalıdır.

DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ YİYECEKLER

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkların önlenmesi ve yönetimi için düşük GI diyetlerini önerir. Bu diyetin temelini aşağıdaki yiyecekler oluşturur: