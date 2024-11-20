DSÖ’nün Sağlıklı Besin Listesini Duyurdu: Kalbi Destekleyip Şekeri Dengeliyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından doğru beslenme alışkanlığı ve faydaları paylaşıldı. Sağlıklı diyet için düşük glisemik indeksli yiyecekler büyük önem taşıyor. İşte detaylar…
Kaynak: Haber Merkezi
Düşük glisemik indeksli (GI) diyet, yiyeceklerin kan şekeri seviyelerine olan etkisini dikkate alan bir beslenme planıdır. Glisemik indeks, yiyeceklerin kan şekeri üzerindeki etkisini 0 ile 100 arasında derecelendirir. Daha düşük bir GI değeri, kan şekerinde daha az dalgalanma anlamına gelirken, yüksek GI’li yiyecekler kan şekerini hızla yükseltir. Bu diyet, özellikle diyabet hastaları veya kan şekeri seviyelerini dengelemek isteyen bireyler için oldukça faydalıdır.
DÜŞÜK GLİSEMİK İNDEKSLİ YİYECEKLER
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), kalp hastalıkları ve diyabet gibi kronik rahatsızlıkların önlenmesi ve yönetimi için düşük GI diyetlerini önerir. Bu diyetin temelini aşağıdaki yiyecekler oluşturur:
Tam Tahıllar: Arpa, kinoa ve tam buğday gibi doğal tahıllar.
Baklagiller: Mercimek, nohut ve barbunya fasulyesi.
Nişastasız Sebzeler: Ispanak, brokoli, domates gibi besin değeri yüksek sebzeler.
Düşük Şekerli Meyveler: Elma, armut, çilek gibi doğal şeker oranı düşük meyveler.
Süt Ürünleri: Şekersiz yoğurt ve süt gibi düşük şekerli ürünler.
Yüksek GI'li yiyecekler ise beyaz ekmek, şekerli tahıllar ve işlenmiş atıştırmalıklar gibi besinlerdir. Bunlar, kan şekerini hızla yükselttiği için enerji dalgalanmalarına ve uzun vadede sağlık sorunlarına yol açabilir.
DÜŞÜK GI DİYETİNİN SAĞLIĞA FAYDALARI
1. Kan Şekeri Dengesini Sağlar
Düşük GI'li yiyecekler, kan şekeri seviyesindeki dalgalanmaları minimize eder. Özellikle diyabet hastaları için bu denge, sağlıklarını koruma açısından hayati öneme sahiptir.
2. Kötü Kolesterolü Azaltır
Bu diyet, LDL olarak bilinen kötü kolesterol seviyesini düşürerek, kalp-damar sağlığını destekler.
3. Kalp Hastalıkları Riskini Azaltır
Kan lipid profillerini iyileştirir ve iltihaplanmayı azaltarak kalp-damar hastalıklarına karşı koruma sağlar.
4. Kilo Yönetimine Yardımcı Olur
Düşük GI'li yiyecekler, tokluk hissini artırarak aşırı yeme eğilimini azaltır. Bu özellik, kilo kontrolü ve obeziteyi önleme konusunda büyük bir avantajdır.
5. Tip 2 Diyabeti Önler
Kan şekeri ve insülin seviyelerini düzenleyerek, Tip 2 diyabet riskini önemli ölçüde düşürür.
6. İltihaplanmayı Azaltır
Düşük GI’li bir diyet, artrit ve kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik rahatsızlıklarla bağlantılı olan iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olur.
UZUN VADELİ SAĞLIK İÇİN DÜŞÜK GI DİYETİNİN ÖNEMİ
Beslenme düzeninize düşük glisemik indeksli gıdaları dahil etmek, kronik hastalık riskini azaltmanın yanı sıra genel sağlık ve zindelik açısından da büyük faydalar sağlar. Dengeli bir diyet planıyla kan şekerinizi kontrol altında tutabilir, kalp sağlığınızı destekleyebilir ve yaşam kalitenizi artırabilirsiniz.