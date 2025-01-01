Dondurucularda Neden Işık Yok? Sebebini Duyunca Şoke Olacaksınız
Buzdolaplarında bulunan ışık, kullanıcıların hemen dikkatini çekerken, dondurucularda genellikle ışık bulunmaması birçok kişinin merak ettiği bir detay. Ancak bu durumun oldukça mantıklı bir nedeni var.
Kaynak: Haber Merkezi
Dondurucularda ışık bulunmamasının en temel nedeni, üretim maliyetlerini düşürmek. Üreticiler, buzdolapları ve dondurucular arasındaki kullanım farklarını göz önüne alarak her ek özelliğin maliyeti artıracağını hesaplıyor. Bu nedenle, dondurucular genellikle ışık olmadan üretiliyor.
IŞIK OLMASININ SEBEBİ MEĞER...
Buzdolapları, gün içerisinde sık sık açılıp kapatılırken, dondurucular daha seyrek ve genellikle planlı bir şekilde kullanılıyor. Çoğu kişi dondurucuyu yalnızca belirli bir ürünü almak için açtığı için, ışık ihtiyacı minimum seviyede kalıyor.
Dondurucular genellikle içeriği önceden bilinen bir düzenle kullanılıyor. Bu nedenle ışık, kullanıcılar için kritik bir gereklilik olmaktan ziyade, üretim aşamasında ekstra bir maliyet kalemi olarak değerlendiriliyor.