Dolaptaki Gizli Tehlike Ortaya Çıktı: Resmen Kaşık Kaşık Zehir Yiyormuşuz

UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI

Bu konuda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Alihan Oral, sahte balların içeriğinde yüksek oranda işlenmiş şeker ve kimyasal katkı maddelerinin bulunduğunu ifade etti. Oral, bu maddelerin insan vücudunda uzun vadede ciddi hasarlara neden olabileceğini belirtti ve şu uyarıyı yaptı:

Glikoz ve fruktoz gibi yapay şekerlerin tüketimi, kan şekeri seviyelerinde ani dalgalanmalara yol açabilir ve uzun vadede insülin direncine zemin hazırlayabilir.

VÜCUTTA BÜYÜK HASARLARA YOL AÇIYOR

Sahte balın böbrek ve karaciğer sağlığı üzerinde olumsuz etkileri mevcut. Bu durum organların işlevlerini zorlayarak yağlanmaya ve uzun vadede hasara neden olabilir. Sahte bal tüketimi, sindirim sistemi üzerinde ise gaz, şişkinlik ve mide ağrısı gibi problemlere yol açabiliyor. Bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyen sahte bal, doğalının sahip olduğu antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerden yoksun olduğu için vücudun hastalıklara karşı direncini zayıflatabiliyor. Aşırı kalori içermesi nedeniyle kilo problemlerine yol açarak obezite riskini artırıyor.