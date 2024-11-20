Dolaptaki Gizli Tehlike Ortaya Çıktı: Resmen Kaşık Kaşık Zehir Yiyormuşuz
Türkiye'de yaygın şekilde tüketilen sahte bal, sağlık üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. Sindirim problemlerinden bağışıklık sisteminin zayıflamasına, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının bozulmasından diyabet riskine kadar birçok soruna yol açabilen bu ürünlere karşı uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: AA
Uzmanlara göre, glikoz, fruktoz ve çeşitli tatlandırıcılar kullanılarak üretilen sahte bal, doğal balın besleyici özelliklerinden tamamen uzak. Sahte balda bulunan işlenmiş şekerler ve katkı maddeleri, özellikle diyabet riski başta olmak üzere, metabolik hastalıkların gelişiminde önemli bir tehdit oluşturuyor.
UZMAN İSİMDEN KRİTİK UYARI
Bu konuda uyarılarda bulunan Doç. Dr. Alihan Oral, sahte balların içeriğinde yüksek oranda işlenmiş şeker ve kimyasal katkı maddelerinin bulunduğunu ifade etti. Oral, bu maddelerin insan vücudunda uzun vadede ciddi hasarlara neden olabileceğini belirtti ve şu uyarıyı yaptı:
Glikoz ve fruktoz gibi yapay şekerlerin tüketimi, kan şekeri seviyelerinde ani dalgalanmalara yol açabilir ve uzun vadede insülin direncine zemin hazırlayabilir.
VÜCUTTA BÜYÜK HASARLARA YOL AÇIYOR
Sahte balın böbrek ve karaciğer sağlığı üzerinde olumsuz etkileri mevcut. Bu durum organların işlevlerini zorlayarak yağlanmaya ve uzun vadede hasara neden olabilir. Sahte bal tüketimi, sindirim sistemi üzerinde ise gaz, şişkinlik ve mide ağrısı gibi problemlere yol açabiliyor. Bağışıklık sistemini de olumsuz etkileyen sahte bal, doğalının sahip olduğu antimikrobiyal ve antioksidan özelliklerden yoksun olduğu için vücudun hastalıklara karşı direncini zayıflatabiliyor. Aşırı kalori içermesi nedeniyle kilo problemlerine yol açarak obezite riskini artırıyor.
KALP RAHATSIZLIKLARINA NEDEN OLUYOR
Sahte balın, "bradikardi" denilen kalp hızının 60'ın altına inmesi rahatsızlığına da neden olduğunu vurgulayan Oral, balı satın alma sürecinde güvenilir ve sertifikalı üreticilerin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı.
Oral, sahte bal üretiminde kullanılan bazı katkı maddelerinin, alerjik reaksiyonlara ve uzun vadede toksik etkiler yaratma potansiyeline sahip olduğuna da işaret etti.