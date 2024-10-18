Doğum Tarihinde 6-7-8-9 Olanlar Dikkat! Bu Rakamlar Karakterinizi Ele Veriyor
Çin Takvimi’ne göre doğum tarihinizin son rakamı, kişiliğiniz hakkında pek çok ipucu veriyor. Güney Afrikalı yazar Douglas Forbes'un geliştirdiği Pin Kod Sistemi, doğum tarihinizi kullanarak karakterinizin enerjilerini ve potansiyelini açığa çıkarıyor. Forbes’a göre evren ve insan matematiksel bir denklem ve bu denklemle doğduğumuz günün enerjisi tüm kodlarımızı belirliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu sistem, doğum tarihinizi kullanarak 9 rakam üzerinden kişisel bir analiz sunuyor. Her rakamın aktif ve pasif özellikleri var ve bu özellikler, doğum tarihinizin rakamları üzerinden yorumlanıyor. Forbes’un geliştirdiği bu formülle, kişinin genel kişilik yapısı ve hayatında nasıl bir duruş sergilediği analiz ediliyor. Forbes’a göre, bu rakamlar kişinin varoluş amacını, ilişkilerini ve meslek seçimlerini dahi etkiliyor.
ENERJİNİZ DİŞİL Mİ ERİL Mİ?
Pin Kod Sistemi’ne göre enerjinizin dişil mi yoksa eril mi olduğunu öğrenebilirsiniz. Eril enerjisi baskın olanlar lider, cesur ve mantıklı olurken; dişil enerjisi yüksek olanlar daha koruyucu, yaratıcı ve duygusal nitelikler taşıyor. Forbes’a göre hamilelik döneminde annenin yaşadığı duygular, bebeğe kodlanarak onun karakterini etkiliyor.
ÖZ RAKAMINIZI BULUN
Pin Kod Sistemi’nde, doğum tarihinizi 8 adımda analiz ederek bir “öz rakam” belirleniyor. Bu rakam, sizin dünyadaki amacınızı ve bu amaca ulaşmak için kullanacağınız araçları temsil ediyor. Her rakam, farklı bir yaşam amacını ifade ediyor:
1: Liderlik ve yönetim
2: Koruma ve destek
3: Disiplin ve organize etme
4: Keşif ve analiz
5: Yenilik ve özgürlük
6: Güzellik ve denge
7: Sanat ve evrenin sırlarını keşfetme
8: Sorumluluk ve yapı oluşturma
9: Bilgelik ve öğretme
PİN KODU NASIL HESAPLANIR?
Doğum tarihinizin gün, ay ve yılını kullanarak 8 adımda pin kodunuzu hesaplayabilirsiniz. Bu kod sayesinde, kişilik özelliklerinizden hayatınızdaki potansiyele, hatta doğum sürecinizde yaşanan olaylara kadar pek çok bilgi ortaya çıkıyor.
İŞ HAYATINDA PİN KOD KULLANIMI
Pin Kod Sistemi, iş hayatında da kullanılıyor. İnsan kaynakları uzmanı Filiz Eryılmaz, işe alım süreçlerinde adayların pin kodlarına bakarak en uygun adayı belirlemenin faydalı olacağını belirtiyor. Örneğin, ünlü isimlerden Yılmaz Erdoğan, oyuncu seçimi yaparken Pin Kod Sistemi’ni kullanıyor.
ÜNLÜ İSİMLERİN PİN KODLARI
1 İnsanları: İngiltere Kralı VIII. Henry, Richard Burton
2 İnsanları: Cher, Gioacchino Rossini
3 İnsanları: Abraham Lincoln, Mike Tyson
4 İnsanları: Claude Debussy, Roald Dahl
5 İnsanları: William Shakespeare, Karl Marx
6 İnsanları: Sigmund Freud
7 İnsanları: Oscar Wilde, Pablo Picasso
8 İnsanları: Benjamin Franklin, Mao Zedong
9 İnsanları: Nelson Mandela
KENDİ PİN KODUNUZU HESAPLAYIN!
“İnsanın Pin Kodu” kitabından örnek alarak kendi pin kodunuzu hesaplayabilirsiniz. Bu yöntem, doğum tarihiniz üzerinden sekiz adımda kişisel bir analiz sunar. Böylece, hem kişiliğiniz hem de hayatınızdaki enerjileri daha yakından tanıma fırsatınız olur.