Doğum Tarihinde 6-7-8-9 Olanlar Dikkat! Bu Rakamlar Karakterinizi Ele Veriyor

Bu sistem, doğum tarihinizi kullanarak 9 rakam üzerinden kişisel bir analiz sunuyor. Her rakamın aktif ve pasif özellikleri var ve bu özellikler, doğum tarihinizin rakamları üzerinden yorumlanıyor. Forbes’un geliştirdiği bu formülle, kişinin genel kişilik yapısı ve hayatında nasıl bir duruş sergilediği analiz ediliyor. Forbes’a göre, bu rakamlar kişinin varoluş amacını, ilişkilerini ve meslek seçimlerini dahi etkiliyor.

ENERJİNİZ DİŞİL Mİ ERİL Mİ?

Pin Kod Sistemi’ne göre enerjinizin dişil mi yoksa eril mi olduğunu öğrenebilirsiniz. Eril enerjisi baskın olanlar lider, cesur ve mantıklı olurken; dişil enerjisi yüksek olanlar daha koruyucu, yaratıcı ve duygusal nitelikler taşıyor. Forbes’a göre hamilelik döneminde annenin yaşadığı duygular, bebeğe kodlanarak onun karakterini etkiliyor.