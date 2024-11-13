Doğanın Şeker İlacı Olarak Biliniyor: Tüketildiği Anda Kan Şekerini Dibe Çekiyor
Kan şekerinin uzun süre yüksek olması, vücutta çeşitli organ ve dokular üzerinde olumsuz etkilere yol açabilir ve bu durum mutlaka tedavi gerektirir.
Kaynak: Haber Merkezi
Kan şekerini düşürmek için evde deneyebileceğiniz bazı doğal yöntemler bulunmaktadır. Bazı araştırmalar elma sirkesinin kan şekeri seviyelerini dengelemeye yardımcı olabileceğini göstermekte.
Vücudumuz, aldığımız gıdaları glikoza dönüştürerek enerji kaynağı olarak kullanır. Pankreas ise bu glikozun hücrelere ulaşabilmesi için insülin adı verilen bir hormon salgılar. İnsülin, kan dolaşımındaki glikoz miktarını düzenler ve bu sayede enerji dengesi sağlanır.
DÜZENLİ ELMA SİRKESİ KULLANIMI
Normal kan şekeri seviyeleri genellikle 72 ile 108 mg/dL arasında değişir. Kan şekeri çok yüksek veya çok düşük seviyelere ulaştığında hiperglisemi (yüksek kan şekeri) ya da hipoglisemi (düşük kan şekeri) gibi sağlık sorunları ortaya çıkabilir.
Hiperglisemi, çok fazla yemek tüketmek, yanlış beslenmek, diyabet ilaçlarını düzgün almamak, hareketsizlik ve stres gibi nedenlerden kaynaklanabilir. Bazı çalışmalar, düzenli olarak elma sirkesi tüketmenin kan şekeri seviyelerini düşürmeye katkı sağlayabileceğini ileri sürmektedir.
Bu yöntemi denemek isterseniz, 1 tatlı kaşığı elma sirkesini bir bardak suyla karıştırabilirsiniz. Elma sirkesi, halk arasında uzun zamandır kullanılan doğal bir üründür ve az miktarda probiyotik, asetik asit ve antioksidan içerir. Araştırmalar, elma sirkesinin kilo kontrolüne, kan şekeri ve kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabileceğini ortaya koymaktadır.
ELMA SİRKESİNİN FAYDALARI
Elma sirkesi, ezilmiş elma suyunun fermente edilmesiyle elde edilir ve hem yemek pişirmede hem de temizlikte kullanılabilecek çok yönlü bir üründür. Sağlığa olan etkileri arasında, kilo yönetimine, diyabet kontrolüne ve kalp sağlığının desteklenmesine katkıda bulunması sayılabilir. Ayrıca, cilt üzerinde uygulandığında varisli damarların görünümünü hafifletebilir ve düzenli tüketildiğinde kötü kolesterol seviyelerini düşürebilir.
Özellikle obezite veya tip 2 diyabet hastalarında, her gün birkaç yemek kaşığı elma sirkesi tüketmek, trigliserit ve toplam kolesterol seviyelerinin düşmesine yardımcı olabilir. Ancak uzun vadede aşırı tüketimi kas zayıflığı, kabızlık ve hatta kemik sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.
Hiperglisemi, yaşam tarzı faktörleri, stres, hastalıklar ve bazı ilaçların yan etkileri gibi çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. Özellikle yanlış beslenme, hareketsizlik ve diyabet ilaçlarının düzensiz kullanımı hiperglisemiye yol açabilir. Ayrıca, stresli durumlar, soğuk algınlığı gibi hastalıklar, kortikosteroidler gibi bazı ilaçlar ve endokrin bozukluklar da kan şekeri seviyelerini yükseltebilir.
HİPERGLİSEMİNİN YAN ETKİLERİ
Yüksek kan şekeri, sık idrara çıkma, aşırı susama, kilo kaybı, yorgunluk, bulanık görme, tekrar eden enfeksiyonlar ve mide bulantısı gibi semptomlara yol açabilir. Bazı durumlarda, daha ciddi nörolojik semptomlar ve diyabetik ketoasidoz olarak bilinen durum meydana gelebilir. Tedavi edilmediğinde, hiperglisemi kalp hastalıkları, böbrek sorunları ve göz hasarı gibi kalıcı komplikasyonlara neden olabilir.
NOT: Haberimiz sağlık tavsiyesi kapsamında değildir. Mutlaka konuyla ilgili bir hekime başvurmak gereklidir.