Doğanın Şeker İlacı Kestanenin Pabucunu Dama Attı! Kilosu 35 Liradan Satılıyor, Kapış Kapış Gidiyor
Siirt’te kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin yerini bu yıl “meşe palamudu” aldı.
Kaynak: İHA
Doğal bir sağlık kaynağı olarak bilinen ve şeker, kolesterol ile mide rahatsızlıklarına iyi geldiği söylenen meşe palamudu, tezgahlarda 35 liradan satışa sunuluyor.
Siirt’in kırsal bölgelerinde yetişen meşe palamudu, meşe ağaçlarından toplanarak tüketicilere ulaştırılıyor. Özellikle şifa arayanların ilgisini çeken bu doğal ürün, kestaneye alternatif bir besin olarak dikkat çekiyor.
TALEPLERE YETİŞEMİYORLAR
Tezgahında meşe palamudu satan Mirza Selçuk, bu ürünün şeker hastaları için oldukça faydalı olduğunu vurguladı. Selçuk, "Meşe palamudu, hem lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla tercih ediliyor. Kilosunu 35 liradan satıyoruz ve talep oldukça yüksek" diye konuştu.
DOĞANIN ŞEKER İLACI
Meşe palamudu, sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyenler için yeni bir alternatif olarak sofralarda yerini alıyor.
Selçuk, "Kaynatılıp veya kızartılıp yenilebiliyor. Güneşte kurutulup toz haline getirip tüketilebiliyor.
Meşe palamudunun 2 çeşidi bulunmaktadır. Birincisi hayvanlar için, ikincisi ise insanlar içindir" diye konuştu.
Müşteri Behçet Aksünger ise, "Şeker hastalığı için bire birdir diyorlar. Şeker ilacı kullanmaya gerek yok. Şeker için doğal bir ilaçtır" dedi.