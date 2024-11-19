Doğanın Şeker İlacı Kestanenin Pabucunu Dama Attı! Kilosu 35 Liradan Satılıyor, Kapış Kapış Gidiyor

DOĞANIN ŞEKER İLACI

Meşe palamudu, sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyenler için yeni bir alternatif olarak sofralarda yerini alıyor.

Selçuk, "Kaynatılıp veya kızartılıp yenilebiliyor. Güneşte kurutulup toz haline getirip tüketilebiliyor.

Meşe palamudunun 2 çeşidi bulunmaktadır. Birincisi hayvanlar için, ikincisi ise insanlar içindir" diye konuştu.

Müşteri Behçet Aksünger ise, "Şeker hastalığı için bire birdir diyorlar. Şeker ilacı kullanmaya gerek yok. Şeker için doğal bir ilaçtır" dedi.