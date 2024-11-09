Doğal Tansiyon İlacı Görevi Görüyor: Tüketilince Vücudu Dengeliyor! Kilosu 70 Lira

Ilık ve sıcak iklimlerde yetişmeyi seven şeftali için Akdeniz iklimi oldukça elverişli. Akdeniz Bölgesi’nin sıcak ve nemli havası, şeftali yetiştiriciliğine uygun koşullar sağlıyor, ancak bu lezzetli meyve Türkiye’nin farklı bölgelerinde de yetiştiriliyor.

Türkiye’de en yoğun şeftali üretimi Akdeniz ve Marmara bölgelerinde gerçekleşirken, özellikle Bursa, Sakarya ve Çanakkale gibi şehirler bu üretimde başı çekmektedir. Ayrıca Ege, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de şeftali yetiştiriciliği yapılıyor.