Doğal Tansiyon İlacı Görevi Görüyor: Tüketilince Vücudu Dengeliyor! Kilosu 70 Lira
Birçok kişi tarafından severek tüketilen şeftali, hem kendine has lezzeti hem de sağlık açısından sunduğu faydalarla öne çıkar.
Kaynak: Haber Merkezi
Ilık ve sıcak iklimlerde yetişmeyi seven şeftali için Akdeniz iklimi oldukça elverişli. Akdeniz Bölgesi’nin sıcak ve nemli havası, şeftali yetiştiriciliğine uygun koşullar sağlıyor, ancak bu lezzetli meyve Türkiye’nin farklı bölgelerinde de yetiştiriliyor.
Türkiye’de en yoğun şeftali üretimi Akdeniz ve Marmara bölgelerinde gerçekleşirken, özellikle Bursa, Sakarya ve Çanakkale gibi şehirler bu üretimde başı çekmektedir. Ayrıca Ege, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de şeftali yetiştiriciliği yapılıyor.
KİLOSU 70 LİRADAN SATILIYOR
Yaz aylarında pazarlarda ve marketlerde bolca taze şeftali bulunsa da, sezon dışında fiyatları yükselir ve bu dönemlerde marketlerde ortalama 70 TL civarında satılıyor.
ŞEFTALİNİN FAYDALARI NELERDİR?
A ve C vitaminleri yönünden oldukça zengin olan şeftali, tek bir porsiyonuyla günlük A vitamini ihtiyacınızın %6'sını, C vitamini ihtiyacınızın ise %15'ini karşılar. Ayrıca E ve K vitaminleri, folat, demir, potasyum, magnezyum, fosfor, manganez, çinko ve bakır gibi birçok mineral içerir.
KALP DOSTU
Potasyum açısından zengin olan şeftali, kalp damar sağlığını destekler ve kan basıncının dengelenmesine yardımcı olur. Bu özellikleri sayesinde şeftali, kalp hastalıkları riskini azaltmaya katkıda bulunabilir.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
C vitamini deposu olan şeftali, bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olurken, içerdiği antioksidanlar hücre hasarlarını onarır, yaşlanma sürecini yavaşlatır ve kanser gibi hastalıklara karşı koruma sağlar. Haftada en az iki porsiyon şeftali tüketimi, özellikle menopoz sonrası kadınlarda meme kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir.
BAĞIRSAK SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
Yüksek lif içeriği sayesinde sindirim sistemini destekleyen şeftali, kabızlık riskini azaltır ve bağırsaklardaki yararlı bakterileri besleyerek sindirim sağlığını korur. Aynı zamanda kan şekerinin dengelenmesine katkı sağlar.
DEMİR İÇERİĞİYLE ENERJİ VERİYOR
Bir adet şeftalide yaklaşık 0,3 mg demir bulunur. Yeterli demir alımı vücutta oksijen taşınmasını destekler ve demir eksikliğine bağlı yorgunluk belirtilerini hafifletebilir.