Doğal Şifa Kaynağı, Her Hastalığa İyi Geliyor: Kilosu 125 Liraya Satılıyor

"Çin hurması" olarak da bilinen bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendiren, sindirimi destekleyen ve antioksidan özellikler taşıyan yapısıyla özellikle sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercih ettiği ürünlerden biri haline geldi. Ancak hünnapın fiyatı, artan talep ve ekonomik dalgalanmalar nedeniyle yükselmiş durumda.

KİLOSU 80 İLE 125 LİRA ARASINDA SATILIYOR

Son dönemde döviz kuru dalgalanmaları ve küresel tedarik zincirindeki sorunlar, hünnap fiyatlarını doğrudan etkiledi. Türkiye’de marketlerde hünnapın kilosu, 80 TL ile 125 TL arasında değişiyor. Sağlıklı beslenmek isteyen tüketiciler, bu fiyatlar karşısında zorlansa da hünnaba olan talep azalmış değil.