Doğal Gaz Faturasını Sıfıra İndirecek Evi Isıtma Yöntemleri Belli Oldu

Kışın evi sıcak tutmanın alternatif yolları belli oldu. Evde merkezi ısıtmanın bulunmaması, evin ısıtılmaması sağlık açısından ciddi sorunlar oluşturabilir. Ancak, soğuk bir dairede donmamak için kullanabileceğiniz etkili yöntemler mevcut. İşte dairenizi sıcak tutmanın pratik yolları:

EVİ SICAK TUTMANIN ALTERNATİF YOLLARI

1-TÜM YÜZEYLERİ YALITIN

Yaz aylarında halıların kaldırılmasını öneren uzmanlar, kışın bu tekstillerin ısının korunmasına yardımcı olduğunu vurguluyor. Yere halı sererek, yatakları sıcak battaniyelerle kaplayarak ve kanepelere yastıklar ekleyerek ortamı daha sıcak hale getirebilirsiniz. Yoğun kumaşlarla dekore edilmiş bir oda, ısısını 5 saat koruyabilirken, yalıtım eksik olan bir oda yalnızca 1-2 saatte soğuyabilir.

2- MUTFAKTA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRİN

Mutfakta, yemek hazırlığı sırasında sıcaklık diğer odalara göre daha yüksektir. Eğer evde çalışıyorsanız, mutfak masasında çalışarak sıcaklığı artırabilirsiniz. Fırını veya ocağı kullanarak sık sık yemek pişirin. Bu sayede odayı daha fazla ısıtabileceksiniz. Mutfak kapısını kapatarak ısıyı içeride tutmayı unutmayın.

3- PERDELERİ AÇIK TUTUN

Güneş ışığından faz düzeyde yararlanmak için gündüzleri perdelerinizi açın. Güneşin ısıtıcı etkisi, soğuk günlerde evdeki sıcaklığı birkaç derece artırabilir. Gün batımından sonra ise pencereleri kapatarak içeriye hapsolmuş ısıyı koruyun.

4- ELEKTRİKLİ ISITICILAR VE BATTANİYELER

Elektrikli ısıtıcılar, uyku sırasında sıcak kalmanıza yardımcı olabilir. Battaniyenin altına yerleştirerek kullanmanız, daha hızlı uyumanızı sağlayabilir. Ayrıca, elektrikli battaniyeler de akşam ve gece boyunca sıcaklık sağlamanın etkili bir yoludur. Bu ürünler düşük enerji tüketimiyle güvenli ve konforlu bir ısıtma sunar.

5- AYAKLARINIZI SICAK TUTUN

Ayaklar üşüdüğünde soğuk hissi daha fazla yaşanır, çünkü alt ekstremitelerde kan dolaşımı daha yavaş gerçekleşir. Yün çoraplar veya sıcak tutan terlikler giyerek ayaklarınızı ısıtabilir, mikrodalgada ısıtılmış plastik su şişelerini yatağınıza koyarak daha konforlu bir uyku ortamı yaratabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi