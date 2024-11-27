Doğal Antibiyotik Olarak Bilinen Soğan Böyle Tüketilince Bağırsakları Resmen Çürütüyor

BAĞIRSAKLARA BÜYÜK ZARAR VERİYOR

Her ne kadar soğan birçok fayda sağlasa da, bazı durumlarda sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. ABD'li beslenme uzmanı Ariane Lang, soğanın özellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS) olan kişilerde şişkinlik, gaz ve karın ağrısı gibi semptomları tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.

Dr. Zilpah Sheikh ise çiğ soğanın mide rahatsızlıklarına yol açabileceğini ifade ediyor. Reflü veya gastrit gibi problemleri olan kişilerin çiğ soğan tüketimine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.