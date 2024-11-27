Doğal Antibiyotik Olarak Bilinen Soğan Böyle Tüketilince Bağırsakları Resmen Çürütüyor
Sofraların vazgeçilmezi olan soğan, içerdiği zengin besin değerleri ve doğal antibiyotik özellikleriyle sağlığa birçok fayda sağlar. Ancak doğru şekilde tüketilmediğinde bazı sağlık sorunlarına yol açabileceği unutulmamalıdır.
Kaynak: Haber Merkezi
Antioksidan açısından zengin olan soğan, bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu mevsimsel hastalıklara karşı korur. İçeriğindeki antioksidanlar sayesinde serbest radikallerle savaşır ve kanser, diyabet, kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların oluşum riskini azaltır.
2019’da Asya Pasifik Klinik Onkoloji Dergisi'nde yayımlanan bir araştırmaya göre, allium sebzelerinin, özellikle soğanın düzenli tüketimi, kolorektal kanser riskini yüzde 79 oranında azaltabilir.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR
Organik kükürt bileşikleri içeren soğan, kolesterol seviyesini dengelemeye ve kan pıhtılarının çözülmesine yardımcı olur. Bu özellikleri sayesinde kalp krizi ve felç riskini ciddi oranda azaltır. Ayrıca, soğanın kanda pıhtı oluşumunu önleyebilen potansiyel antikoagülan etkisi olduğu belirtilmiştir. Ancak bu durum, bazı ilaçlarla etkileşim olasılığını doğurabileceği için dikkatle ele alınmalıdır.
BAĞIRSAKLARA BÜYÜK ZARAR VERİYOR
Her ne kadar soğan birçok fayda sağlasa da, bazı durumlarda sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. ABD'li beslenme uzmanı Ariane Lang, soğanın özellikle irritabl bağırsak sendromu (IBS) olan kişilerde şişkinlik, gaz ve karın ağrısı gibi semptomları tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.
Dr. Zilpah Sheikh ise çiğ soğanın mide rahatsızlıklarına yol açabileceğini ifade ediyor. Reflü veya gastrit gibi problemleri olan kişilerin çiğ soğan tüketimine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.
SOĞAN NASIL SAKLANMALI?
Doğranmış soğanların uzun süre bekletilmesi, bakteri üremesine ve potansiyel gıda zehirlenmesine neden olabilir. Bu nedenle soğanların taze tüketilmesi önemlidir. Ayrıca çiğ soğanın, hem bağırsak hem de mide sağlığı üzerindeki olası etkilerini göz önünde bulundurarak dikkatli tüketilmesi önerilir.
Soğan, sağlıklı ve dengeli bir beslenme için vazgeçilmezdir, ancak uygun miktarda ve doğru şekilde tüketilmesi gerektiği unutulmamalı.