Doğal Antibiyotik İlacının Hasadı Başladı: Hem Yaşı Hem Kurusu Yeniyor, Kilosu 50 Liradan Satılıyor
Halk arasında “cennet hurması” olarak bilinen meyvenin hasadı başladı. Hem yaşı hem kurusuyla faydası saymakla bitmeyen cennet hurması, doğal bir antibiyotik ilacı görevi görüyor.
Kaynak: AA
Elazığ'ın Keban ilçesinde Trabzon hurması hasat sezonu tamamlanarak, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Trabzon Hurması Hasat Etkinliği" düzenlendi. Etkinlikte konuşan Kaymakam Furkan Atalık, Keban'ın Doğu Anadolu Bölgesi ve Elazığ için önemli bir Trabzon hurması üretim merkezi olduğunu vurguladı.
Atalık, ürünün çeşitliliğini artırmak adına çiftçilere gerekli desteğin sağlanacağını belirterek, "Trabzon hurması üreten Keban, bölgede birinci sırada yer alıyor ve bu bizim için gurur verici" dedi.
Keban Belediye Başkanı Yücel Doğan da ilçedeki hurma üretiminin önemine dikkat çekerek, bahçe sayısını artırmayı hedeflediklerini ifade etti. İl Tarım ve Orman Müdürü Saadettin Taşkesen, bu üretim modelinin diğer çiftçilere örnek olmasını istedi. İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyattin Seçkin ise 2018'de dikilen fidanların geçen yıl 7,5 ton, bu yıl ise 10 tonluk hurma üretiminin beklendiğini açıkladı.
Kilosu 50 TL'den satışa sunulan Trabzon hurmasının rekoltesinin her geçen yıl arttığına işaret edildi. Etkinlik sonunda, halk arasında “cennet hurması” olarak da bilinen bu meyve bahçelerden toplandı.
DOĞAL ANTİBİYOTİK
Vücutta biriken iltihaplanma, yorgunluk ve halsizlik gibi sorunlara yol açar ve bu yüzden genellikle antibiyotik kullanımı tercih edilir. Ancak cennet hurması, doğal bir antibiyotik ilacı üstlenerek iltihapla mücadelede etkili bir destek sağlar. Yoğurtla birlikte tüketildiğinde bu etki daha da artar.
Cennet hurması, sindirimi hızlandıran yapısı, performansının güçlendirilmesi ve kalp-damar sağlığına faydasıyla öne çıkıyor. Metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştıran bu meyve, yoğurtla birlikte tüketildiğinde uzun süre tokluk hissini vererek diyet listelerinin vazgeçilmezidir.