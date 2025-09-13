DNA Testiyle Ortaya Çıktı! Tutankhamun’un Ölüm Sebebi Belli Oldu: Tam 3 Bin Yıl Sonra...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

1922’de Howard Carter tarafından keşfedilen Tutankhamun’un mumyası üzerinde yürütülen kapsamlı araştırmalar, 2000 yılına kadar uzanan doku örnekleriyle devam etti. Kahire Üniversitesi ve Almanya Ulusal Araştırma Merkezi’nden uzmanların ortak çalışmasında, kralın birden fazla sıtma atağı geçirdiği ve bu hastalığın tedavisinin o dönemde mümkün olmadığı belirtildi.

Tutankhamun’un ölümünde sadece sıtmanın etkili olmadığı düşünülüyor. Genetik analizler, kraliyet ailesinde sık görülen akraba evliliklerinin yol açtığı kalıtsal hastalıkların da rol oynayabileceğini ortaya koydu. Özellikle, nadir görülen ve ayak kemiklerinde nekroza yol açan Koehler hastalığı tespit edildi. Bu durum, kralın yürüyüşünde bozukluklara neden olmuş ve mezarında bulunan bastonlarla da doğrulanmıştı.

Öte yandan, kralın ölümüne ilişkin başka teoriler de var: Bazıları cinayet ihtimalini gündeme getirirken, bazı araştırmacılar ölümcül bir savaş arabası kazasını veya bacak kırığını ölüm sebebi olarak gösteriyor. Ancak mumyada yapılan detaylı taramalar, kafatasındaki hasarın mumyalama sürecinden kaynaklandığını ve cesetteki kaburga eksikliğinin ise 20. yüzyıldaki müdahaleler sonucu oluştuğunu ortaya koydu.

Sonuç olarak, Tutankhamun’un ölümünün sıtma hastalığı, kalıtsal sağlık sorunları ve muhtemelen fiziksel yaralanmaların bir araya gelmesiyle gerçekleştiği düşünülüyor. Yapılan bu kapsamlı araştırma, firavunun yaşamı ve ölümü hakkındaki bilgilere önemli katkılar sağlıyor.

Tutankhamun’un yaşamını ve ölümünü çevreleyen gizem, tarih ve tıp alanındaki gelişmelerle adım adım aydınlanmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi