Diyet ve Egzersiz Yapamayanlar Günde 1 Tane Tüketsin: Çok Daha Fazla Yağ Yakıyor

Araştırmalara göre, elmanın çiğnenmesi de tokluk hissini artırarak daha az yemek yemeye yardımcı oluyor. İçerdiği çözünür ve çözünmez lifler sayesinde, büyük bir elma tüketildiğinde uzun süre tokluk hissi sağlıyor ve bu da kilo vermek isteyenler için önemli bir avantaj sunuyor.

YAĞ DOKUSUNU HIZLA AZALTIYOR

2015 yılında yapılan bir çalışma, düzenli olarak elma yiyen kişilerin obez olma riskinin %30 daha az olduğunu ortaya koydu. Bunun yanı sıra, 10 hafta süren başka bir araştırmada, elma tüketen aşırı kilolu deneklerin haftada ortalama 1 kilo verdikleri gözlemlendi. Aynı diyeti takip eden fakat elma yerine yulaf ezmeli kurabiye tüketen denekler ise kilo veremedi. Ayrıca, elma yiyenlerin özellikle karın ve uyluk bölgelerindeki yağ dokusunun daha hızlı eridiği belirtildi.

ELMANIN SAĞLIĞA FAYDALARI

Elma, sadece kilo kaybına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda genel sağlık üzerinde de önemli etkiler sunuyor:

- Kardiyovasküler Sağlığı Destekler: Elmada bulunan çözünür lifler, "kötü" kolesterolü düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca, antioksidan özelliklere sahip polifenoller sayesinde, yüksek tansiyonu düşürerek kalp krizi ve felç riskini azaltır.



- Tip 2 Diyabet Riskini Azaltır: Bilim insanlarının araştırmalarına göre, düzenli elma tüketen kişilerin diyabete yakalanma riski daha düşük.

- Kanserle Mücadelede Destekleyicidir: Elma, serbest radikallerin vücuda verdiği zararları nötralize eden flavonoid ve polifenoller içerir. Bu sayede, kanser hücrelerinin oluşumu engellenebilir.

- Astıma Karşı Korur: 68.000 kişinin katıldığı büyük bir araştırma, daha fazla elma tüketen bireylerin astıma yakalanma olasılığının daha düşük olduğunu ortaya koydu. Elma kabuğunda bulunan flavonoidler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve astım gibi inflamatuar süreçleri azaltmaya yardımcı olur.

Elma, hem sağlıklı bir yaşam tarzını benimseyenler hem de kilo vermek isteyenler için vazgeçilmez bir besin olarak öne çıkıyor. Araştırmalar, bu meyvenin sadece kilo kontrolü değil, aynı zamanda birçok hastalığa karşı koruyucu etkiler sunduğunu da kanıtlıyor.

Kaynak: Haber Merkezi