Dişçiye Gitmeden En Doğal Yöntemle Dişleriniz İnci Gibi Olacak: Deneyin Farkı Görün

Eğer kimyasal ürünlerden kaçınarak doğal bir yöntemle dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız, yalnızca iki temel malzemeyle hazırlanan bu ev yapımı diş macunu tarifi tam size göre.

Ünlü bir diş hekimi, diş bakımını yeniden tanımlayacak basit ve etkili bir tarif paylaştı. Üstelik bu tarifi uygulamak için gereken malzemeler, mutfağınızda zaten mevcut olabilir:

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

1/4 bardak Hindistan cevizi yağı

Bu iki malzemeyi pürüzsüz bir macun kıvamına gelene kadar karıştırın ve hazırladığınız karışımı kapaklı küçük bir kavanozda saklayın. Bu ölçüler, yaklaşık bir aylık düzenli kullanım için yeterlidir.