Dişçiye Gitmeden En Doğal Yöntemle Dişleriniz İnci Gibi Olacak: Deneyin Farkı Görün
Modern dünyada estetik standartları yükselirken, parlak ve beyaz bir gülümseme arzulanan bir güzellik simgesi haline geldi. Peki kimyasallardan uzak bir şekilde doğal yöntemle diş beyazlatma nasıl yapılabilir?
Kaynak: Haber Merkezi
Eğer kimyasal ürünlerden kaçınarak doğal bir yöntemle dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız, yalnızca iki temel malzemeyle hazırlanan bu ev yapımı diş macunu tarifi tam size göre.
Ünlü bir diş hekimi, diş bakımını yeniden tanımlayacak basit ve etkili bir tarif paylaştı. Üstelik bu tarifi uygulamak için gereken malzemeler, mutfağınızda zaten mevcut olabilir:
1 çay kaşığı zerdeçal tozu
1/4 bardak Hindistan cevizi yağı
Bu iki malzemeyi pürüzsüz bir macun kıvamına gelene kadar karıştırın ve hazırladığınız karışımı kapaklı küçük bir kavanozda saklayın. Bu ölçüler, yaklaşık bir aylık düzenli kullanım için yeterlidir.
ZERDEÇAL VE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI NEDEN ETKİLİDİR?
İlk duyduğunuzda zerdeçalın sarı pigmentleri nedeniyle diş beyazlatmada işe yarayacağını düşünmek zor olabilir. Ancak bu mucizevi baharat, dişlerinizi yalnızca beyazlatmakla kalmaz, aynı zamanda diş eti iltihabını azaltan doğal anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.
Hindistan cevizi yağı ise güçlü antibakteriyel etkisiyle ağız sağlığını destekler. Çürüklere ve ağız kokusuna neden olan bakterileri yok ederek dişlerinizi ve diş etlerinizi korur.
NASIL VE NE KADAR KULLANILMALI?
Haftada iki kez bu doğal macunu kullanabilirsiniz.
Özel bir diş fırçasına az miktarda macun sürün. (Zerdeçal, fırça üzerinde kalıcı lekeler bırakabileceği için bu fırçayı sadece bu işlemde kullanın.)
Dişlerinizi nazikçe fırçaladıktan sonra ağzınızı bol su ile durulayın.
BU DETAYLARA DİKKAT!
Lekelere karşı önlem alın: Zerdeçal güçlü bir renklendirici olduğundan, lavabonun yakınında kıyafet veya diğer nesnelere bulaşmamasına dikkat edin.
Sıcak havalarda saklama: Karışımın kıvamını koruması için buzdolabında saklayabilirsiniz.
KİMYASALLARA VEDA EDİN
Bu doğal diş macunu, kimyasal içeriklere başvurmadan dişlerinizi beyazlatmanın güvenli bir yoludur. Hem diş sağlığını destekleyen hem de ışıl ışıl bir gülümseme sunan bu yöntemle, dişlerinize profesyonel beyazlatma işlemlerine alternatif olarak nazik bir bakım sağlayabilirsiniz.