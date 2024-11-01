Diş Taşlarını Söküp Atan Yöntem: Dişler Süt Gibi Beyazlaşıyor

Diş taşlarını temizlemek için uygulanan bazı doğal yöntemler, diş sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Diş taşları, ağızda biriken bakterilerin tükürük ve yiyecek artıklarıyla birleşerek sertleşmesiyle oluşur. Plakların zamanında temizlenmemesi halinde mineralize olarak diş taşına dönüşmeleri mümkündür.

DOĞAL YÖNTEMLERLE DİŞ TAŞINDAN KURTULUN

Ağız hijyenine yeterince dikkat edilmemesi, düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımının ihmal edilmesi, diş taşının oluşumuna yol açabilir. Şeker ve asit oranı yüksek gıdaların tüketimi de bu durumu tetikleyen başlıca faktörlerdendir. Diş taşlarını evde doğal yöntemlerle geçirmeye çalışanlar için bazı öneriler mevcuttur, ancak bu uygulamalar tamamen diş hekimliği tedavilerinin yerine geçmez.