Diş Taşlarını Söküp Atan Yöntem: Dişler Süt Gibi Beyazlaşıyor
Diş taşlarını tamamen ortadan kaldırabilecek doğal bir çözüm bulunmamakla birlikte, diş sağlığını destekleyen bazı doğal uygulamalar mevcut. İşte diş taşlarının oluşumunu azaltmaya yardımcı olabilecek yöntemler...
Kaynak: Gerçek Gündem
Diş taşlarını temizlemek için uygulanan bazı doğal yöntemler, diş sağlığını desteklemeye yardımcı olabilir. Diş taşları, ağızda biriken bakterilerin tükürük ve yiyecek artıklarıyla birleşerek sertleşmesiyle oluşur. Plakların zamanında temizlenmemesi halinde mineralize olarak diş taşına dönüşmeleri mümkündür.
DOĞAL YÖNTEMLERLE DİŞ TAŞINDAN KURTULUN
Ağız hijyenine yeterince dikkat edilmemesi, düzenli diş fırçalama ve diş ipi kullanımının ihmal edilmesi, diş taşının oluşumuna yol açabilir. Şeker ve asit oranı yüksek gıdaların tüketimi de bu durumu tetikleyen başlıca faktörlerdendir. Diş taşlarını evde doğal yöntemlerle geçirmeye çalışanlar için bazı öneriler mevcuttur, ancak bu uygulamalar tamamen diş hekimliği tedavilerinin yerine geçmez.
LEKELERİ TEMİZLİYOR
Kabartma Tozu Yöntemi Kabartma tozu, hafif aşındırıcı yapısı sayesinde diş yüzeyindeki lekelerin ve plakların azaltılmasına yardımcı olabilir. Ancak sık ve aşırı kullanımının diş minesine zarar verebileceği unutulmamalıdır. Diş taşı problemi yaşayan kişilerin, en doğru yaklaşım için bir diş hekimine başvurmaları önerilir.