Dikkat Çeken Yeni Trafik Levhaları: Gören Tekrar Tekrar Bakıyor

Trafikte güvenliği sağlamak için büyük önem taşıyan yol işaretleri, bazen anlamı bilinmediğinde sürücüler için kafa karıştırıcı olabiliyor. İngiltere’de yer alan bazı levhalar, özellikle yöre dışından gelen sürücüler için beklenmedik sembollerle dolu.

Kaynak: Haber Merkezi