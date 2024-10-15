Dikkat Çeken Yeni Trafik Levhaları: Gören Tekrar Tekrar Bakıyor

İngiltere’de bazı trafik levhaları, bölgeye aşina olmayanlar için şaşırtıcı ve anlaşılması zor olabiliyor. Kurbağalar, tanklar ve patlayıcı madde taşıyan araçlar gibi uyarılar içeren bu levhalar, ilk kez karşılaşanların tekrar tekrar bakmasına neden oluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Dikkat Çeken Yeni Trafik Levhaları: Gören Tekrar Tekrar Bakıyor - Resim: 1

Trafikte güvenliği sağlamak için büyük önem taşıyan yol işaretleri, bazen anlamı bilinmediğinde sürücüler için kafa karıştırıcı olabiliyor. İngiltere’de yer alan bazı levhalar, özellikle yöre dışından gelen sürücüler için beklenmedik sembollerle dolu.

Kaynak: Haber Merkezi

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