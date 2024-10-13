Dev Markalar da 'Hileli Ürünler' Listesine Girdi: Aman Dikkat! En Çok Bu Ürünlerin Sahtesi Yapılıyor

Bakanlık tarafından yayımlanan liste, özellikle domuz eti, kanatlı hayvan, tek tırnaklı hayvan ve gıda boyası gibi ürünlerdeki hileler ön plana çıkarken, en fazla hile yapılan grup ise zeytinyağı oldu.

Bakanlık, son yıllarda artan zeytinyağı fiyatları ile birlikte birçok markada sorunlar tespit edildiği duyurusunu yaptı. Zeytinyağı sektöründeki hileli ürünlerin yaygınlığı gözler önüne serildi. Hileli ürünler listesine dev markalar da girdi.