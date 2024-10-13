Dev Markalar da 'Hileli Ürünler' Listesine Girdi: Aman Dikkat! En Çok Bu Ürünlerin Sahtesi Yapılıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2.5 yıl aradan sonra 'tağşiş listesi'ni açıkladı ve gıda ürünlerinde yapılan hileleri tek tek sıraladı. Hileli ürünler listesine dev markalar da girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık tarafından yayımlanan liste, özellikle domuz eti, kanatlı hayvan, tek tırnaklı hayvan ve gıda boyası gibi ürünlerdeki hileler ön plana çıkarken, en fazla hile yapılan grup ise zeytinyağı oldu.
Bakanlık, son yıllarda artan zeytinyağı fiyatları ile birlikte birçok markada sorunlar tespit edildiği duyurusunu yaptı. Zeytinyağı sektöründeki hileli ürünlerin yaygınlığı gözler önüne serildi. Hileli ürünler listesine dev markalar da girdi.
HİLELİ ZEYTİNYAĞI ÜRETEN HANGİ MARKALAR?
Bakanlığın yayımladığı listeye göre, hileli zeytinyağı markaları ve bunların gerekçeleri şu şekilde sıralandı:
1. SSC GRUP TARIM GIDA ZEYTİNYAĞI TİC. LTD. ŞTİ. LUX AYVALIK Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
2. ÖZDEĞİRMENCİLER GIDA TAR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. AYVALIK Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
3. HİSAROĞULLARI TAR. GIDA HAYV. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GERÇEK GEMLİK Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
4. ONAY TİCARET-SABRİ AKIN YENİ KÖRFEZ Riviera Zeytinyağı 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
5. MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ DAMLAM AYVALIK Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
6. SNS GIDA KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ AWE LABORATORİES Saf Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
7. SEZER ZEYTİNLERİ - AYHAN SEZER SEZER Naturel Sızma Soğuk Sıkım Zeytinyağı 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
8. YERYÜZÜ AMBALAJ GIDA TARIM TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-YERYÜZÜ GIDA EGETAT Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
9. HİSAROĞULLARI TAR. GIDA HAYV. İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. GERÇEK GEMLİK Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
10. MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ DAMLAM AYVALIK Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
11. SNS GIDA KOZMETİK TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ AWE LABORATORİES Saf Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
12. AVNİ EREL ZEYTİNLERİ (İZNİK YOLU) AVNİ EREL Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
13. REM GIDA İHTİYAÇ MADDELERİ PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ REM Naturel Sızma Zeytinyağı 1 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
14. EL TAYYİBAT GIDA İNŞAAT TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Naturel Birinci Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
15. NÜKTE-KENAN NÜKTE NÜKTE OLİVA Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
16. YERYÜZÜ AMBALAJ GIDA TARIM TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ-YERYÜZÜ GIDA AYVALIK TAT Naturel Sızma Zeytinyağı Taş Baskı 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
17. 3M GIDA AYVALIK SAFİR Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
18. ALİ YILMAZ - Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
19. ASRIN GRUP BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GIDA PAZ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OLİVA DORADA %100 DOĞAL Naturel Sızma Zeytinyağı-1 Lt Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
20. AY EGEM GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. EDREMİT HASAT Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
21. BAŞKAYA TARIM ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİARET İTHALAT İHRACAT LTD.ŞTİ ELİF CAFE YENİ FOÇA Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
22. BAYRAM OK YENİ VAKIF Naturel Sızma Zeytinyağı Soguk Sıkım(5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
23. CAN ÇİFTLİĞİ (ENGİN CAN) - Naturel Sızma Zeytinyağı (500 Ml) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
24. CİHANCAN KAÇKAN - Naturel Birinci Zeytinyağı ( 500 Ml) Kişi Beyanı Tohum Yağları Karıştırılması Tespit
25. ÇİFÇİOĞLU TOPTAN ÇİFÇİOĞLU NATUREL ZEYTİNYAĞI Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
26. DATÇA PEHLİVAN TİCARET-MEHMET PEHLİVAN PEHLİVAN DATÇA Natürel Soğuk Sıkım Sızma Zeytinyağı, 1L Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
27. E.A.T TARIM ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ BİRLİKVAKIF Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
28. EBRU BAYIRLI - BAYIRLI GIDA - Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
29. EDREMİT HASAT - SONGÜL CİVAN TAŞ BASKI Taş Baskı Naturel Sızma Zeytin Yağı ( 5 Litre ) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
30. EGE BİRBEY GIDA OTOMOTİV TAŞIMACILIK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NATURAL SIZMA ZEYTİNYAĞI Sızma Zeytinyağı 1 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
31. EGE ELİT TEDARİK GIDA NAK. İNŞ. OTO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. HAS EDREMİT Natürel Sızma Zeytinyağı-5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
32. EMİN GIDA - SERTAÇ ARKAN EGE İREM Riviera Zeytinyağ Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
33. EMİNE KAROLU ÖZTADIM Naturel Sızma Taş Baskı Soğuk Sıkım Zeytinyağı 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
34. EYCE İMALATHANESİ- MUSTAFA DEVRİM EYCE Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
35. GURME BAKLİYAT TARIM ÜRÜN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ATLI GURME Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
36. GÜNEŞ ORGANİZASYON GIDA OTOMOTİV İNŞAAT TAAHHÜT TEKSTİL TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ER YALIKAVAK Naturel Sızma Zeytinyağı 5 L. Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
37. GÜNEY YİYECEKLER GRUBU LTD. ŞTİ.(LİMAN CAFE MARKET) MUDANYA KÖY KOOP Naturel Sızma Zeytin Yağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
38. HAKKI ÖZTÜRK Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
39. HAS AMBALAJ HASYA HATAY NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI (5L.) Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
40. HASAT TİCARET TOPTAN GIDA-HALDUN BÖLGE LUX AYVALIK KÖRFEZİM Soğuk Sıkım Natürel Sızma Zeytinyağı-18 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
41. HEBRON MEDYA BASIM GIDA İNŞAAT SANAYİİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TUNA ZEYTUNA Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
42. HEM YAĞ VE TEKSTİL SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EDREMİT YÖREM Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
43. IRMAK GIDA-MÜMİN ÖMER ADIYAMAN BY TREE Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
44. İBRAHİM DEMİRCAN Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespit
45. İNANÇ BİTKİSEL YAĞLAR VE GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC.LTD.ŞTİ AYDIN EGE'NİN EFE'Sİ Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
46. İSMAİL YENİÇERİ Naturel Birinci Zeytinyağı 500 Ml ( Kişi Beyanı) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
47. KARADENİZ SOFRASI-İLKAY DEVECİ - Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
48. KARIZ GIDA TEKSTİL MEDİKAL ORGANİZASYON DAYANIŞMANLIK BİLGİSAYAR LİMİTED ŞİRKETİ MUDANYA KÖY KOOP Soğuk Sıkım Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
49. KENAN BULUŞAN - Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
50. MARKEL REKLAM ELEKTRİK OTOMOTİV LOJİSTİK PETROL TEKSTİL GIDA LİMİTED ŞİRKETİ Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
51. MELEKELİ-HASAN CEBER ETİKETSİZ ÜRÜN Zeytinyağı 5 Lt Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
52. MERYEM YİĞİT Natürel Sızma Zeytinyağı, 1L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
53. METE MANAV-MEDİNE ÇETİNER - Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
54. MUTLUHAN ZEYTİN VE TURŞULARI MUTLU METEHAN Naturel Sızma Zeytinyağı 1L Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
55. NUPELDA ORMAN ÜRÜNLERİ İNŞAAT METAL MADEN LOJİSTİK OTOMOTİV TEKSTİL LİMİTED ŞİRKETİ AYVALIK Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
56. ÖZDEDEOĞLU GRUP GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ AYVALIK NATUREL SIZMA TAŞ BASKI Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
57. ÖZTUĞ ÖZBİRLİK Natürel Sızma Zeytinyağı Extra Virgin Olive Oil-1 Lt Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
58. RAŞİT LOKMACILAR PUREST GOLD SOĞUK SIKIM Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
59. SEBAHATTİN KARAGÖZ - Ayçiçek Yağı (500Ml) Ayçiçek Yağından Başka Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
60. SENA BAŞER ENTABİİ Naturel Sızma Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
61. SEZEN KARAKAŞ Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
62. SEZGİN ÇETİN AYVALIK VAKIFBİRLİK TAŞBASKI Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
63. SINIRLI SORUMLU PAMFİLYA KADIN GİRİŞİMİ ÜRETİM VE İŞLETME KOOPERATİFİ - Zeytinyağı Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
64. TUFAN AĞAÇCIOĞLU AYVALIK Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
65. YELİZ BEK - Zeytinyağı 1 Litre Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
66. YİĞİT ZEYTİNCİLİK GIDA TARIM TAŞIMACILIK İNŞAAT VE MALZ. TUR. İTH İHR. SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. LİO Naturel Sızma Zeytinyağı 2L Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti
67. ZEKİ KOÇHAN DOĞAKÖY Naturel Sızma Zeytinyağı (18 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
68. ZEYNARE GIDA TARIM İNŞ.PETROL SANAYİ VE TİC.LTD. ŞTİ ZEYNARE Naturel Sızma Zeytinyağı (5 Litre) Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
69. ZEYTİNYAĞI FABRİKASI-KAZIM YİĞİT YILDIRAY SÜT ÜRÜNLERİ NATÜREL SIZMA ZEYTİNYAĞI Natürel Sızma Zeytinyağı (1L) Daha Düşük Kaliteli Zeytinyağı Karıştırılması Tespiti