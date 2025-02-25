Dereceyi Arttırmadan Petekler Cayır Cayır Yanıyor, Faturalar Düşüyor! Sadece 1 Sünger Yetiyor

ISI TASARRUFUNA KATKISI

Havadaki nem oranının artması, ortamın ısıyı daha uzun süre tutmasına yardımcı oluyor. Böylece, kombi veya kalorifer sisteminin daha düşük derecede çalışmasıyla hem enerji tüketimi azalıyor hem de konfordan ödün vermeden ısınma sağlanıyor.