Demet Özdemir'den Atatürk mesajı! Paylaşımı ses getirecek

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadı.

Birçok ünü isim olanlara tepki olarak paylaşım yaptı. O isimlerden biri de Demet Özdemir oldu. Bu akşam Adım Farah dizisinin final bölümüyle ekranda olacak oyuncu sosyal medyadan Atatürk fotoğrafı paylaşım "Ağlayacaksanız, oynamayalım" notunu düştü.

İşte Demet Özdemir'in ses getiren o paylaşımı