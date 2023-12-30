Demet Özdemir'den Atatürk mesajı! Paylaşımı ses getirecek

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkamamıştı. Tepkiler artarken bir tepki de oyuncu Demet Özdemir'den geldi

Demet Özdemir'den Atatürk mesajı! Paylaşımı ses getirecek

Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinde Atatürk pankartı ve tişörtüne izin verilmemesinin ardından Fenerbahçe ve Galatasaray maça çıkmadı.

Birçok ünü isim olanlara tepki olarak paylaşım yaptı. O isimlerden biri de Demet Özdemir oldu. Bu akşam Adım Farah dizisinin final bölümüyle ekranda olacak oyuncu sosyal medyadan Atatürk fotoğrafı paylaşım "Ağlayacaksanız, oynamayalım" notunu düştü.

İşte Demet Özdemir'in ses getiren o paylaşımı

Demet Özdemir'den Atatürk mesajı! Paylaşımı ses getirecek - Resim : 1

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Demet Özdemir'den Atatürk mesajı! Paylaşımı ses getirecek
Demet Özdemir'den Atatürk mesajı! Paylaşımı ses getirecek
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