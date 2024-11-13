Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor, Özenle Toplanıyor: Kalpte Tıkalı Bütün Damarları Açan İksir

Kızılcığın da kalp sağlığını desteklediğini belirten Kurt, “Kızılcık, alıç ve gilaburu kaynatılıp içildiğinde harika bir doğal ilaç olur,” diye konuştu. Kurt, gilaburunun böbrek taşı düşürmede etkili olduğunu ifade ederek, “Müşterilerimiz faydalarını bildiği için tekrar tekrar almaya gelirler. Ciddi kullanımda böbrek taşı sorunu ortadan kalkar” şeklinde açıklama yaptı.

Tezgahtan alışveriş yapan bir vatandaş ise, “Gilaburu böbrek taşını düşürüyor, prostata iyi geliyor. Erzincan’ın şifalı bitkilerinden biri ve herkese tavsiye ederim” dedi.