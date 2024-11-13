Dağlarda Kendiliğinden Yetişiyor, Özenle Toplanıyor: Kalpte Tıkalı Bütün Damarları Açan İksir
Erzincan’da dağlarda yetişen yaban bitkilerini tanıtarak satan İsa Kurt, sağlığa faydalı özellikleriyle dikkat çeken bu bitkilerin önemini vurguluyor. Özellikle alıç sirkesinin kalp ve damar hastalıklarına iyi geldiğini belirten Kurt, bu ürünün düzenli tüketiminin sağlığı desteklediğini söyledi.
Kaynak: İHA
Tezgâhında kızılcık, alıç ve gilaburu gibi yöresel dağ bitkilerini 100 TL’den satışa sunan İsa Kurt, bitkilerin faydalarını vatandaşlarla paylaşıyor. Kurt, “Erzincan’ın dağlarından toplanan alıç, kalp sağlığına çok iyi gelir. Yılda iki ay tüketildiğinde kalp damarlarını açar ve varise dahi iyi gelir” ifadelerini kullandı.
32 YILDIR SATIŞINI YAPIYOR
32 yıldır alıç satışı yaptığını söyleyen Kurt, alıç sirkesinin faydalarını vurgulayarak, “Alıç meyvesini tüketmekten daha etkili olan alıç sirkesi, kalp hastaları için düzenli kullanılmalıdır. Alıç yalnızca iki ay taze tüketilebilirken, sirke yıl boyunca kullanılabilir. Tüm kalp hastalarına alıç sirkesi öneririm” dedi.
Kızılcığın da kalp sağlığını desteklediğini belirten Kurt, “Kızılcık, alıç ve gilaburu kaynatılıp içildiğinde harika bir doğal ilaç olur,” diye konuştu. Kurt, gilaburunun böbrek taşı düşürmede etkili olduğunu ifade ederek, “Müşterilerimiz faydalarını bildiği için tekrar tekrar almaya gelirler. Ciddi kullanımda böbrek taşı sorunu ortadan kalkar” şeklinde açıklama yaptı.
Tezgahtan alışveriş yapan bir vatandaş ise, “Gilaburu böbrek taşını düşürüyor, prostata iyi geliyor. Erzincan’ın şifalı bitkilerinden biri ve herkese tavsiye ederim” dedi.