Çöpe Atan Çok Pişman Olacak! Hem Kötü Kokuları Yok Ediyor Hem De İnatçı Kirlerin Düşmanı
Türk kahvesi birçok kişinin favori içeceği arasında gelir. Hem hafızayı güçlendirirken hem de depresyon rahatsızlıkların belirtilerini de hafifletebiliyor. Türk kahvesi sadece insan sağlığına değil aynı zamanda ev içerisinde de birçok etkiye sahip. İşte Türk kahvesinin diğer faydaları…
Kaynak: Haber Merkezi
Türk kahvesi, lezzeti ve geleneksel yeri dışında birçok fayda sunan bir içecek olarak öne çıkıyor. Hafızayı güçlendirmesi, dikkat artırıcı özellikleri ve depresyon gibi psikolojik rahatsızlıkların belirtilerini hafifletmesi gibi sağlık yararlarının yanı sıra, kahve telvesi evde birçok pratik çözüm sunuyor.
BİTKİLER İÇİN BESLEYİCİ GÜÇ
Kahve telvesi, özellikle asitli toprak seven bitkiler için doğal bir gübre görevi görür. Sardunya, açelya ve kamelya gibi çiçeklerin toprağını zenginleştirirken, sinek, böcek ve salyangozları uzak tutarak bitkilerinizi korur.
ZORLU KİRLERİN ÜSTESİNDEN GELİR
Tencerelerdeki inatçı kirlerle başa çıkmak için kahve telvesi mükemmel bir çözümdür. Bir sünger veya fırça yardımıyla kirli yüzeylere telve sürüp ovduktan sonra tencerenizi her zamanki gibi yıkayın. Lekeler büyük ölçüde azalacak.
KÖTÜ KOKULARA KARŞI ETKİLİDİR
Çöp kutusunun altına serpiştirilen kahve telvesi, kötü kokuların oluşumunu önler. Ayrıca buzdolabındaki kötü kokuları gidermek için telveyi kurutup küçük bir kaba koyarak dolaba yerleştirebilirsiniz. Kahve telvesi bu konuda karbonattan bile daha etkili olabilir.
TIKANAN LAVABOLARI AÇAR
Lavabo tıkanıklıkları için kaynamış suya ekleyeceğiniz kahve telvesi ve karbonat karışımı, kısa vadede etkili bir çözüm sağlar.
SELÜLİTLERE DOĞAL ÇÖZÜM
Kahve telvesi, antioksidan özellikleriyle toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve selülitlere karşı peeling olarak kullanılabilir.