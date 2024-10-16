Çöpe Atan Çok Pişman Olacak! Hem Kötü Kokuları Yok Ediyor Hem De İnatçı Kirlerin Düşmanı

KÖTÜ KOKULARA KARŞI ETKİLİDİR

Çöp kutusunun altına serpiştirilen kahve telvesi, kötü kokuların oluşumunu önler. Ayrıca buzdolabındaki kötü kokuları gidermek için telveyi kurutup küçük bir kaba koyarak dolaba yerleştirebilirsiniz. Kahve telvesi bu konuda karbonattan bile daha etkili olabilir.

TIKANAN LAVABOLARI AÇAR

Lavabo tıkanıklıkları için kaynamış suya ekleyeceğiniz kahve telvesi ve karbonat karışımı, kısa vadede etkili bir çözüm sağlar.

SELÜLİTLERE DOĞAL ÇÖZÜM

Kahve telvesi, antioksidan özellikleriyle toksinlerin atılmasına yardımcı olur ve selülitlere karşı peeling olarak kullanılabilir.