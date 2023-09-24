Çöp diye attık! Oysa saça sürülürse saç dökülmesini durdurduğu kanıtlandı...

Ceviz, beyne olan faydaları ve hafızaya katkısıyla en sevilen yiyeceklerden biridir. Ancak cevizin kabuğu da bir o kadar faydalıdır ve gün yüzüne çıkmamış pek çok faydası bulunmaktadır. Şimdi sizlerle ceviz kabuğunun bilinmeyen faydalarını sizlerle paylaşacağız.

Ulusalpost.com'da aktarılanlara göre; İlk olarak, ceviz kabuğunun sindirim sistemini çalıştırdığını, tansiyonu düzenlediğini ve prostat kanserine karşı koruyucu olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca, stres seviyesini düşürür, göz çevresindeki halkalardan kurtulmayı sağlar, yaşlanmayı geciktirir ve kanserden korur.

Ceviz kabuğunun saç üzerindeki etkisi ise bilim insanlarını bile şaşırtmış durumda. Kepeği önler, saç diplerini onarır, saç beyazlamasını önler, saç dökülmesini azaltır ve saç köklerini güçlendirir. Ayrıca, saçların daha parlak gözükmesini sağlar, saçları nemlendirir ve saça doğal renk vericidir.

Ceviz kabuğunu saça uygulamak ise oldukça basittir. 10-15 ceviz kabuğunu bir tencereye alın ve üzerine su ilave edin. Ocakta kaynatın ve kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğumaya bırakın. Soğuyan ceviz kabuğu suyunu ıslak saçınıza sürün veya bir şişeye koyup sıkın. Saç diplerine nüfuz ettiğinden emin olun ve bir sonraki duşa kadar durulamayın. Herhangi bir koku veya yağlılık yapmayacaktır. Kısa sürede saçınıza etkisini göreceksiniz.

Ceviz kabuğunun 5 kullanım alanı

1. Bahçe Gübrelemesi



Ceviz kabuğu, bahçe toprağının besin değerini artırmak için kullanılabilir. İçeriğindeki potasyum, fosfor ve azot gibi mineraller sayesinde bitkilerin büyümesini destekler. Ayrıca, ceviz kabukları toprağı nemlendirir ve böcekleri uzak tutar.

2. Ev Temizliği



Ceviz kabuğu, ev temizliğinde doğal bir alternatif olarak kullanılabilir. Kabukların içerisindeki doğal yağlar, temizlikte etkili bir şekilde kullanılabilir. Özellikle ahşap yüzeylerin temizliğinde oldukça etkilidir.

3. Odor Giderici



Ceviz kabukları, kötü kokuları gidermek için kullanılabilir. Özellikle buzdolabı gibi kapalı alanlarda etkilidir. Kabukların içerisindeki doğal yağlar, kötü kokuları absorbe eder ve ortamın daha ferah bir hale gelmesini sağlar.

4. Saç Bakımı



Ceviz kabuğu, saç bakımında da kullanılabilir. Kabukların içerisindeki doğal yağlar, saçları besler ve nemlendirir. Ayrıca, saç derisindeki kepeklenmeyi azaltır ve saçların daha sağlıklı görünmesini sağlar.

5. Dekorasyon



Ceviz kabukları, dekorasyonda da kullanılabilir. Özellikle doğal bir görünüm isteyenler için ideal bir seçenektir. Kabuklar, çiçek aranjmanları veya mumluklar gibi dekoratif ürünlerde kullanılabilir.