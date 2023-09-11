Çok etkili karışım! Tavayı parlatıyor ve dibindeki yanıkları söküp atıyor...

Tavalarımız zamanla kullanımdan dolayı yanabiliyor ve lekeler oluşabiliyor. Bu durumda, tavaları temizlemek oldukça zor bir hal alabiliyor. Ancak, size tavayı parlatmanın ve dibindeki yanıkları söküp atmanın çok etkili bir karışımını paylaşacağız.

Bu karışımı hazırlamak için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça basit. Bir miktar sirke ve limon suyu yeterli olacaktır. İlk adım olarak, tavayı sıcak suyla iyice yıkayın ve kurulayın. Ardından, sirke ve limon suyunu eşit oranda karıştırarak bir kabın içinde hazırlayın.

Karışımı tavanın üzerine dökün ve bir süre bekletin. Sirke ve limon suyu, yanıkları sökmek ve tavayı parlatmak için etkili bir şekilde çalışacaktır. Bu süre zarfında, karışımın tavada etkili olabilmesi için bir süre beklemek önemlidir.

Bekleme süresinin ardından, tavayı iyice durulayın ve kurulayın. Artık tavayı kullanmaya hazırsınız! Bu etkili karışım sayesinde, tavalarınızı kolayca temizleyebilir ve parlatabilirsiniz.

Unutmayın, tavalarınızı düzenli olarak temizlemek ve bakım yapmak, onların ömrünü uzatacaktır. Bu nedenle, bu karışımı düzenli olarak kullanmanız tavalarınızın daha uzun süre dayanmasını sağlayacaktır.

TAVA TEMİZLİĞİNİN PÜF NOKTASI

LİMON KABUĞU



Çelik tencere ve tavalar evde nasıl parlatılır?



Özellikle kaşık, çatal ve bıçak gibi çeliklerin üzerinde oldukça etkilidir. Daha önceden kullandığınız limon kabuklarını atmayın. Limon kabuğu çelikleri parlatma konusunda oldukça başarılıdır.

Limon kabuğunun dışı ile parlatmak istediğiniz çeliklerin dışını iyice ovalayın.

Biraz bekledikten sonra bol su ile durulayın.

Su lekesi kalmaması için temiz bir bezle güzelce kurulayın.