Çocuklarda Zeka Geriliğine Neden Olan 4 Besin Açıklandı! Çocuklarınızdan Mutlaka Uzak Tutun

BU 4 BESİNE DİKKAT

Nugget, noodle, cips ve kola en çok öne çıkıyor. Bu tür gıdalar, çocukların dikkat sürelerini, öğrenme kapasitelerini ve hafızalarını olumsuz şekilde etkiliyor.

Uzmanlar, sağlıklı bir beslenme düzeninin çocukların bilişsel gelişimi için son derece önemli olduğunu vurguluyor. Aksi takdirde, bu tür yiyeceklerin uzun vadede obezite gibi sağlık sorunlarına yol açabileceği, bunun da bilişsel işlevlerin azalmasına neden olabileceği belirtiliyor.