Çinliler Yine Şaşırtmayı Başardı! Kahvenin İçine Bakın Ne Ekliyorlarmış...

Çin usulü kahve, geleneksel kahve kültüründen farklı bir deneyim sunmaktadır. Çinliler, kahve tüketimini farklı bir perspektifle ele alarak, bu içeceği benzersiz bir şekilde hazırlamakta ve sunmaktadırlar. Çin kahvesi, genellikle öğütülmüş kahve çekirdekleri ve suyun yanı sıra, farklı malzemelerin de katıldığı bir süreçten geçerek hazırlanmaktadır.

ÇİNLİLERİN ŞAŞIRTAN KAHVE İÇME YÖNTEMİ