Çilingirlerin Herkesten Sakladığı Tüyo: Bu Bilgi Sayesinde Paranız Cebinizde Kalacak, Kırık Anahtar Anında Çıkacak
Anahtarınız kilitte kırıldı ve ne yapacağınızı bilemiyor musunuz? Çoğu kişi bu durumda hemen bir çilingir çağırır, ancak bu çözüm pahalıya mal olabilir. Özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde fiyatlar katlanarak artar. İşte çilingir çağırmadan, kırık anahtarınızı kendiniz çıkarmanın ipuçları...
Kaynak: Haber Merkezi
Kırık Anahtarı Kilitten Çıkarmanın Yöntemleri
1. Anahtar Görünüyorsa: Anahtarın bir kısmı kilit dışında kalmışsa, bu durumda kilidi yağlamak etkili olabilir. Biraz yağ püskürtün ve anahtarı dikkatlice pense ile çekmeyi deneyin. Yağ, anahtarın rahatça kaymasını sağlayarak, onu çıkarma şansınızı artırır.
2. Anahtar Görünmüyorsa: Eğer anahtar tamamen kırılmışsa ve görünmüyorsa, bazı alternatif yöntemler deneyebilirsiniz:
Mıknatıs Kullanımı: Güçlü bir mıknatıs, metal parçayı çekmenize yardımcı olabilir.
Cımbız veya Ataş: Cımbız ya da düzleştirilmiş bir ataşla kalan parçayı dikkatlice çıkarmayı deneyebilirsiniz.
Süper Yapıştırıcı Yöntemi: Anahtarın kalan kısmına çok az miktarda süper yapıştırıcı damlatıp kırık parçaları birleştirerek çekebilirsiniz. Ancak dikkatli olun, fazla yapıştırıcı kilide zarar verebilir.
3. Testere Bıçağı Yöntemi: İnce dişli bir testere bıçağı kullanarak, bıçağın dişlerini kilidin içine yerleştirip kırık anahtarı çıkarmayı deneyebilirsiniz. Testere bıçağını yavaşça yukarı-aşağı ve kendinize doğru hareket ettirin. Sabırlı olun, sonunda anahtarı çıkarabilirsiniz.
YEDEK ANAHTAR YOKSA NE YAPABİLİRSİNİZ?
Kırık anahtarı çıkarmayı başardıysanız, bir yedek anahtar kullanarak kapınızı açabilirsiniz. Yedek anahtarınız yoksa, anahtarın kırık parçalarını kullanarak anahtarı kopyalatabilirsiniz. Bu da işe yaramazsa, kilidi değiştirmekten başka bir seçenek kalmıyor.
Çilingir çağırmadan önce bu yöntemleri deneyerek zamandan ve paradan tasarruf edebilirsiniz!