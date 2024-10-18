Çilingirlerin Herkesten Sakladığı Tüyo: Bu Bilgi Sayesinde Paranız Cebinizde Kalacak, Kırık Anahtar Anında Çıkacak

Mıknatıs Kullanımı: Güçlü bir mıknatıs, metal parçayı çekmenize yardımcı olabilir.

Cımbız veya Ataş: Cımbız ya da düzleştirilmiş bir ataşla kalan parçayı dikkatlice çıkarmayı deneyebilirsiniz.

Süper Yapıştırıcı Yöntemi: Anahtarın kalan kısmına çok az miktarda süper yapıştırıcı damlatıp kırık parçaları birleştirerek çekebilirsiniz. Ancak dikkatli olun, fazla yapıştırıcı kilide zarar verebilir.

3. Testere Bıçağı Yöntemi: İnce dişli bir testere bıçağı kullanarak, bıçağın dişlerini kilidin içine yerleştirip kırık anahtarı çıkarmayı deneyebilirsiniz. Testere bıçağını yavaşça yukarı-aşağı ve kendinize doğru hareket ettirin. Sabırlı olun, sonunda anahtarı çıkarabilirsiniz.