Cildinize Trabzon Hurmasını Süün O Sorunlarınızdan Kurtulun

Türkiye başta olmak üzere bazı Akdeniz ülkelerinde yetişen Trabzon hurması, bilimsel adıyla Diospyros kaki, parlak turuncu veya sarı renkte ve tatlı, sulu bir lezzete sahiptir.

Olgunlaştıkça yumuşayıp yoğun bir tat kazanır, bu da onu taze veya kurutulmuş olarak tüketmek için ideal hale getirir. Ancak lezzetli olması bir yana, cilt bakımında sağladığı faydalarla da dikkat çekiyor.