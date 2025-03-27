Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor
Ciltte zamanla ortaya çıkan ince çizgiler ve kırışıklıklar, beyaz çayın düzenli tüketimiyle hafifleyebiliyor. Uzmanlar, cildin daha sıkı ve parlak bir görünüme kavuşmasında beyaz çayın etkili bir doğal destek sunduğunu belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Beyaz çayın, cilt sağlığında önemli rol oynayan kolajen üretimini artırdığı ifade ediliyor. Aynı zamanda anti-inflamatuar özellikleri sayesinde ciltteki canlılığı korumaya yardımcı oluyor. Beyaz çay, içerdiği bileşenlerle serbest radikallerin neden olduğu cilt yaşlanmasını yavaşlatırken, ince çizgi ve kırışıklıkların azalmasına katkı sağlıyor.
ELASTİKİYETİ ARTIRIYOR, CANLILIK KAZANDIRIYOR
Beyaz çayın, kolajen ve elastin üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini ve sıkılığını koruduğu bildiriliyor. Bu sayede cilt, dış etkenlere karşı daha dirençli hale gelirken daha genç bir görünüm kazanabiliyor. Uzmanlar, düzenli tüketilen bir fincan beyaz çayın cilt yapısına olumlu katkılar sunduğunu vurguluyor.
DAHA DÜŞÜK KAFEİN İÇERİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR
Beyaz çayın, siyah ve yeşil çaya göre daha düşük kafein oranına sahip olduğu, bu yönüyle de daha hafif bir içim sunduğu biliniyor. Ancak demlenme süresi ve çayın çeşidine göre kafein miktarının değişebileceği ifade ediliyor.
NASIL TÜKETİLMELİ?
Beyaz çayın faydalarını koruyabilmesi için 75-80 derece arasında demlenmesi öneriliyor. Uzmanlar, aşırı sıcak su kullanımının çayın tadını acılaştırabileceğine dikkat çekiyor. Ayrıca, beyaz çayın antioksidan etkisini artırmak için birkaç damla limon suyu eklenebileceği ya da doğal bal ile tatlandırılabileceği belirtildi.