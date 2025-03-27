Cildi Beton Gibi Dümdüz Yapıyor, Bütün Kırışıklıkları Yok Ediyor! Bir Fincanı Bile Yetiyor

ELASTİKİYETİ ARTIRIYOR, CANLILIK KAZANDIRIYOR

Beyaz çayın, kolajen ve elastin üretimini destekleyerek cildin elastikiyetini ve sıkılığını koruduğu bildiriliyor. Bu sayede cilt, dış etkenlere karşı daha dirençli hale gelirken daha genç bir görünüm kazanabiliyor. Uzmanlar, düzenli tüketilen bir fincan beyaz çayın cilt yapısına olumlu katkılar sunduğunu vurguluyor.

DAHA DÜŞÜK KAFEİN İÇERİĞİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Beyaz çayın, siyah ve yeşil çaya göre daha düşük kafein oranına sahip olduğu, bu yönüyle de daha hafif bir içim sunduğu biliniyor. Ancak demlenme süresi ve çayın çeşidine göre kafein miktarının değişebileceği ifade ediliyor.