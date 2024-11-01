Cildi Anında Pürüzsüz Yapıyor: Faydası Saymakla Bitmiyor, A ve C Vitamin Deposu

Bilimsel adı "Diospyros kaki" olan Trabzon hurması, özellikle Türkiye ve diğer Akdeniz ülkelerinde yetişiyor. Genellikle turuncu veya sarı renkte olan bu meyve, tatlı ve sulu bir lezzete sahiptir. Olgunlaştığında yumuşak bir kıvama gelen Trabzon hurması, taze olarak tüketilmenin yanı sıra kurutulmuş halde de bulunabiliyor.