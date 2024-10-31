Çikolatasını Sollayacak Yeni Lezzet: Dubai Cheesecake! Dubai Cheesecake Nasıl Yapılır? İşte Tarifi...
Son dönemde sosyal medyayı kasıp kavuran Dubai çikolatasının ardından bir yeni lezzet daha ortaya çıktı. Yeni lezzet dubai cheesecake, çikolatayı da katladı. İşte tarifi...
Kaynak: Haber Merkezi
Dubai cheesecake, eşsiz lezzet katmanları ve zengin malzemeleriyle biraz zahmetli olsa da tadına doyulmayacak bir lezzet olarak son dönemlerde popüler olmaya başladı. Alt tabanındaki kadayıf ve Antep fıstığı kremasının mükemmel uyumu, orta katmandaki labne peyniri ve beyaz çikolata ile buluşurken, üzerindeki Antep fıstığı kreması ve sütlü çikolata ile damakta unutulmaz bir lezzet bırakır. İşte adım adım Dubai cheesecake tarifi...
DUBAİ CHEESECAKE MALZEMELERİ NELER?
Alt Taban İçin:
100 gram muhallebilik kadayıf
2 yemek kaşığı Antep fıstığı kreması
4 yemek kaşığı tahin
2 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
5 yemek kaşığı toz Antep fıstığı
Orta Katman İçin:
300 gram labne peyniri
3 yemek kaşığı pudra şekeri
150 gram beyaz çikolata (benmari usulü eritilmiş)
Üzeri İçin:
1 paket Antep fıstığı kreması
60 gram sütlü çikolata (eritilmiş)
DUBAİ CHEESECAKE YAPILIŞI
Alt Tabanın Hazırlanması
Kadayıf Karışımı: Öncelikle kadayıfı geniş bir tavada kavurun. Ardından içine Antep fıstığı kreması, tahin, eritilmiş tereyağı ve toz Antep fıstığını ekleyin.
Karıştırma: Tüm malzemeleri iyice karıştırarak homojen bir karışım elde edin.
Kalıba Yayma: Karışımı 16 cm’lik kelepçeli kalıbın tabanına eşit şekilde yayın ve tabanı iyice sıkıştırın.
Orta Katmanının Hazırlanması
Labne Karışımı: Labne peynirini pudra şekeriyle birlikte çırpın
Beyaz Çikolata Ekleme: Benmari usulü eritilmiş beyaz çikolatayı labne karışımına ekleyin ve tekrar çırparak karıştırın.
Kalıba Yayma: Orta katman karışımını hazırladığınız kadayıf tabanının üzerine dökün ve yüzeyi düzeltin.
Soğutma: Cheesecake’i buzdolabında yaklaşık 30 dakika dinlendirin.
Üst Katman İçin
Antep Fıstığı Kreması: Bir paket Antep fıstığı kremasını benmari usulü eriterek akışkan hale getirin ve hafif soğutun.
Üst Katmanı Ekleme
Soğuyan Antep fıstığı kremasını, buzdolabında dinlenen cheesecake’in üzerine döküp düzgünce yayın.
Dinlendirme
Cheesecake’i en az 2 saat daha buzdolabında dinlendirin.
Servis
Cheesecake’i buzdolabından çıkardıktan sonra üzerine eritilmiş sütlü çikolatayla süsleyerek servis edin.