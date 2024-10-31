Çikolatasını Sollayacak Yeni Lezzet: Dubai Cheesecake! Dubai Cheesecake Nasıl Yapılır? İşte Tarifi...

Dubai cheesecake, eşsiz lezzet katmanları ve zengin malzemeleriyle biraz zahmetli olsa da tadına doyulmayacak bir lezzet olarak son dönemlerde popüler olmaya başladı. Alt tabanındaki kadayıf ve Antep fıstığı kremasının mükemmel uyumu, orta katmandaki labne peyniri ve beyaz çikolata ile buluşurken, üzerindeki Antep fıstığı kreması ve sütlü çikolata ile damakta unutulmaz bir lezzet bırakır. İşte adım adım Dubai cheesecake tarifi...