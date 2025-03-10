Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı

ÇIĞLIK TERAPİSİNİN ORTAYA ÇIKIŞI

Çığlık Terapisi, 1970’lerde psikoterapist Arthur Janov’un öncülüğünde ortaya çıktı. Janov, bu yöntemi geliştirirken, insanların içlerinde biriken acıları ve bastırılmış duygusal yükleri dışarı atmasının iyileşme sürecinde kilit bir rol oynadığını öne sürdü. Terapist, danışanın duygusal patlamalarını gözlemleyerek onu çocukluk dönemindeki travmalara ve gizli kalmış acılara doğru yönlendirdi.

Janov, 1970’lerde yayımladığı The Primal Scream (İlkel Çığlık) adlı kitabıyla bu yaklaşımı geniş kitlelere duyurdu.

Kitap, bireylerin bastırılmış acılarını “çığlık” gibi yoğun bir ifadeyle açığa vurarak ruhsal rahatlama elde edebileceğini iddia ediyordu. Janov’un fikirleri, bazı psikoterapistler ve psikologlar tarafından merakla karşılansa da, birçoğu yöntemin etkinliği konusunda soru işaretleri taşıdı.

Zaman içinde Çığlık Terapisi ilgi çekip yaygınlaşsa da, bilim dünyasında tartışmalı bir konumda kaldı. Kimi terapistler, bu tür güçlü duygusal dışavurumların kişiye fayda sağlayabileceğini düşünürken, kimileri ise bunun yalnızca kısa süreli bir ferahlama sunduğunu, derin psikolojik sorunlara kalıcı bir çözüm getiremediğini savundu.