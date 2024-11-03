Çiğ Eti Hazırlarken Sakın Bunları Yapmayın: Hayati Tehlikesi Var!

Özellikle etin yıkanması, çoğu aşçı ve gıda uzmanının önerilerinin aksine, birçok insan tarafından yapılan bir hazırlık yöntemi. Peki, et yıkamak neden tavsiye edilmez? İşte bu alışkanlıktan kaçınmanız için üç önemli sebep:

ÖLDÜRÜCÜ BAKTERİLER HIZLA YAYILABİLİR

Çiğ et yüzeyinde salmonella ve kampilobakter gibi bakteriler barınabilir. Eti yıkamak, bu zararlı bakterilerin mutfak yüzeylerine su sıçraması yoluyla yayılmasına neden olur. Su damlacıkları, bakterileri ellerimize, lavaboya ve diğer yüzeylere taşıyarak gıda güvenliği riskini artırır. Oysa yüksek ısıda pişirme, bu bakterileri tamamen yok eder ve sağlıklı bir tüketim sağlar. Bu nedenle, pişirme öncesinde etin doğrudan yıkanması önerilmez.