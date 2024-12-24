Çift Butonlu Sifonlar Meğer Bunun İçin İcat Edilmiş! Çoğu Kişi İlk Defa Öğrenecek

Çift butonlu sifonlar, kullanıcıların ihtiyaçlarına göre farklı miktarlarda su kullanmasına olanak tanıyan modern bir tasarımdır. Bu sistemde, genellikle biri küçük biri büyük olmak üzere iki buton bulunur...

Küçük buton: Yaklaşık 3 litre su kullanır ve daha az su gerektiren durumlarda tercih edilir.

Büyük buton: Yaklaşık 6 litre su kullanır ve daha fazla su gereken durumlarda kullanılır.

Bu sistem, özellikle alışveriş merkezleri gibi kalabalık alanlarda sıkça görülse de çoğu kişi tarafından yeterince bilinmiyor.