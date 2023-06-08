Çiçeklerinizin ömrünü uzatıyor... Sadece dibine eklemelisiniz

Uskuphaber.com sitesinde aktarılan bilgilere göre; Çiçekler, doğanın en güzel yaratıklarından biridir. Ancak, ne yazık ki çiçeklerin ömrü oldukça kısa olmaktadır. Bu durum, çiçeklerin yapısal özelliklerinden kaynaklanır. Çiçekler, tozlaşma ve döllenme işlemlerini tamamladıktan sonra, artık enerjilerini üreme için harcamazlar ve zamanla ölürler. Ayrıca, çiçeklerin kesilerek vazolarda veya buketlerde kullanılması, ömürlerini daha da kısaltmaktadır. Bu nedenle, çiçeklerin ömrünü uzatmak için, kesildikten sonra hemen suya konulması ve suyunun düzenli olarak değiştirilmesi gerekir. Ancak buna rağmen çiçekler bir süre sonra yine ölecektir.

Çiçeklerin ve bitkilerin ömrünü uzatan bazı yöntemler var. Özellikle bu yöntemleri saksı çiçeklerinde uygulayabilirsiniz. Evinizin güzel süsleri olan çiçeklerinizi bu yöntemler sayesinde kurtarabileceksiniz.

İşte çiçeklerinizin ömrünü uzatacak yöntemler

Eşinizden, arkadaşınızdan ya da hasta yatağınızda dostlarınızdan aldığınız bir demet çiçeğin daha uzun süre canlı durmasını istemez misiniz?

Reader's Digest dergisinde yer alan habere göre, dalından koparılan çiçeklerinizi uzun süre canlı tutmanın yolları var. İşte bu yollar:

Aspirin: Güllerinizi ve vazodaki diğer çiçeklerinizi daha uzun süre canlı tutmak için denenmiş doğru bir yoldur. Çiçeklerinizi vazoya koymadan önce vazodaki suya ezilmiş bir aspirin ekleyin. Çiçeklerinizin ömrünü uzatmak için suya ekleyebileceğiniz diğer maddeler ise, bir çay kaşığı şeker, bir tutam tuz ve karbonat ve hatta bakır paradır.

Beyazlatıcı: Vazodaki 1 litre suya ¼ oranında çay kaşığı beyazlatıcı eklerseniz dalından koparılan çiçekleriniz daha uzun süre taze kalacaktır. Bunun için diğer bir formül ise, 1 litre suya 3 damla beyazlatıcı ve 1 çay kaşığı şeker koymaktır. Bu yöntem, aynı zamanda suyu bulanıklaştırmaz ve bakteri oluşumundan korur.

Bozuk para: Küçük çiçek demetiniz ve diğer çiçekleriniz suya bakır para ve bir küp şeker attığınızda daha uzun süre solmayacaktır.

Saç spreyi: Masanızda duran bir buket çiçek evinize renk katar ve güzel bir koku verir. Bu çiçeklerin solmaması için birazcık saç spreyi çiçeklerinizi koruyacaktır. Buketinizden bir adım uzakta durun ve sadece yaprakların ve taç yaprakların alt tarafında çabucak saç spreyi sıkın.

Gazoz: Gazoz şişesinin dibinde kalan son damlaları dökmeyin. Bir vazo dolusu çiçeğe ¼ fincan gazoz ekleyin. Gazozun içindeki şeker çiçeklerin olgunlaşmasına yardım eder.

Şeker: Bir litre ılık suya 3 yemek kaşığı şeker ile 2 yemek kaşığı sirke ekleyin. Sirke bakterilerin gelişimini engellerken, şeker ise çiçekleri besliyor.

Sirke: Çiçeklerinizi vazoya koymadan önce suyun içine 2 yemek kaşığı elma sirkesi ile 2 yemek kaşığı şekeri vazoya koyup karıştırın.

Kaynak: Haberturk.com - Derleme: Uskuphaber.com - Fotoğraflar: Youtube.com