Çiçek solduysa çiçeği coşturma tekniği. Ezip çiçeğin dibine gömün! 1 haftada etkisini gösteriyor

Evimizin güzel süsleri olan çiçeklerimizle ilgili herkesin bilmesi gereken bakım tüyoları! Çiçekleriniz eğer çabuk soluyorsa işte bilmeniz gereken çiçek bakım tüyoları

Bazen çiçeklerimiz solduğunda ne yapacağımızı bilemeyiz. İşte bu durumda yapabileceğimiz en iyi şey, çiçeği coşturma tekniğidir. Peki, bu teknik nedir ve nasıl uygulanır?

TGRT haber'in derlediği bilgiye göre; Öncelikle, çiçeğin solduğu yerden kesin. Daha sonra, çiçeğin gövdesini hafifçe ezip, toprağın içine mutlaka gömün. Bu sayede, çiçeğin kökleri besin maddelerine daha fazla erişebilecek ve çiçek yeniden düzelecektir.

Ayrıca, çiçeğin sağlıklı kalması için yumurta kabukları da oldukça faydalıdır. Yumurta kabukları, içerdikleri kalsiyum sayesinde çiçeğin büyümesine yardımcı olur. Ayrıca, kabukları toprağa karıştırarak, toprağın besin değerini arttırabilirsiniz.

Çiçek bakımında dikkat edilmesi gereken diğer önemli noktalardan biri de sulama işlemidir. Çiçeğinizi sularken, suyun fazla olmamasına dikkat edin. Ayrıca, çiçeğinize uygun sulama zamanlarını öğrenerek, düzenli olarak sulama yapın.

ÇİÇEĞİ COŞTURMAK İÇİN BİLMENİZ GEREKEN GÜBRE KARIŞIMI



Haşlanmış yumurta suyu

Yumurtayı haşladığınız suyu, sardunya gibi çiçeklere dökerek daha canlı ve sağlıklı görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca haşlama suyu, çiçeğin daha bol çiçek açmasına da yardımcı olur.

Meyve sebze kabuğu

Meyve ve sebzelerin kabuklarını bir kapta biriktirin. Bu kabuklar tazeyken, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin ve 12 saat bekletin. Ardından kabukları suyun içinden çıkartın ve elde ettiğiniz su ile bitkilerinize su verin.

Kaynak: lezzet.com.tr