Cep Telefonunuzda Bu İşareti Görüyorsanız Dikkat! Başkası Tarafından İzleniyor Olabilirsiniz

TARAYICI GEÇMİŞİNİZİ KONTROL EDİN

Casus yazılımlar yalnızca sizi izlemekle kalmayıp aynı zamanda habersiz web sitelerine erişim sağlayarak cihazınıza zarar verebilir. Tarayıcı geçmişinizde açmadığınız web siteleri veya alışılmadık sitelerle karşılaşırsanız, cihazınızın güvende olup olmadığını gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.

BİLİNMEYEN UYGULAMALARA DİKKAT

Bazı casus yazılımlar, ebeveyn denetimi uygulamaları veya masum görünümlü araçlar olarak kendilerini gizleyebilir. Eğer cihazınızda yüklemediğinizi düşündüğünüz veya tanımadığınız uygulamalar varsa, bunlar izleniyor olabileceğinize dair bir işaret olabilir.