Cep Telefonunuzda Bu İşareti Görüyorsanız Dikkat! Başkası Tarafından İzleniyor Olabilirsiniz
Günümüzde cep telefonları hayatımızın her alanında aktif olarak kullanıldığından, "Telefonum izleniyor mu?" sorusu sıkça gündeme geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Özellikle gizliliğin önem kazandığı bu dönemde, kötü amaçlı yazılımların varlığı kullanıcıları tedirgin edebiliyor. Telefonunuzun izlenip izlenmediğini anlamanıza yardımcı olabilecek bazı basit yöntemler mevcut. İşte casus yazılımları tespit etmek için kullanabileceğiniz ipuçları...
ŞARJ TÜKETİMİNİ TAKİP EDİN
Casus yazılımlar, arka planda sürekli çalışarak telefonun pilini hızla tüketebilir. Eğer telefonunuz normalden hızlı bir şekilde şarj kaybediyorsa ve bu durum cihazı yeni aldığınızda yaşanmıyorsa, dikkat etmeniz gerekebilir. Bu anormal şarj tüketimi, olası bir izleme uygulamasının belirtisi olabilir.
TELEFON ISISINA DİKKAT EDİN
Yoğun oyun oynarken veya video izlerken telefonların ısınması olağandır. Ancak, telefonunuzda hiçbir işlem yapmıyorken aşırı ısınma sorunu yaşıyorsanız bu, arka planda çalışıyor olabilecek kötü amaçlı yazılımların işareti olabilir.
GÖRÜŞMELER SIRASINDA SESLERİ DİNLEYİN
Telefon görüşmeleri esnasında arka planda uğultu, yankı veya garip bir hışırtı gibi sesler duyuyorsanız bu, casus yazılımın görüşmeyi kaydetme girişiminden kaynaklanıyor olabilir. Görüşme sırasında bu tür olağan dışı sesleri fark ederseniz dikkatli olun.
TARAYICI GEÇMİŞİNİZİ KONTROL EDİN
Casus yazılımlar yalnızca sizi izlemekle kalmayıp aynı zamanda habersiz web sitelerine erişim sağlayarak cihazınıza zarar verebilir. Tarayıcı geçmişinizde açmadığınız web siteleri veya alışılmadık sitelerle karşılaşırsanız, cihazınızın güvende olup olmadığını gözden geçirmeniz faydalı olacaktır.
BİLİNMEYEN UYGULAMALARA DİKKAT
Bazı casus yazılımlar, ebeveyn denetimi uygulamaları veya masum görünümlü araçlar olarak kendilerini gizleyebilir. Eğer cihazınızda yüklemediğinizi düşündüğünüz veya tanımadığınız uygulamalar varsa, bunlar izleniyor olabileceğinize dair bir işaret olabilir.