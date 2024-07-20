Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü
Celal Şengör yaptığı açıklamada ''30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak'' iddiasında bulundu.
Yapısal yer bilimi ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile bilinen Celal Şengör yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Celal Şengör'ün son açıklaması herkesi şok etti.
Şengör, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili umutsuzluğunu, “Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Yani bu 20 senelik AKP iktidarı ve ondan önce 1950’den beri gelen, bu dine önem veren iktidarlar, bunlarla beraber, Türkiye’nin istikbali kapanmıştır” dedi.
Celal Şengör: 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak
Celal Şengör, katıldığı bir programda, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili konuştu.
Şengör, “Türkiye’nin sonu artık belli ve uzakta da değil bu. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Yani bu 20 senelik AKP iktidarı ve ondan önce 1950’den beri gelen, bu dine önem veren iktidarlar, bunlarla beraber, Türkiye’nin istikbali kapanmıştır” ifadelerini kullandı.
Celal Şengör'ün yapmış olduğu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.