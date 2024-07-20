Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü

Celal Şengör yaptığı açıklamada ''30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak'' iddiasında bulundu.

Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü - Resim: 1

Yapısal yer bilimi ve tektonik dallarındaki çalışmaları ile bilinen Celal Şengör yaptığı açıklamalarla gündem olmaya devam ediyor. Celal Şengör'ün son açıklaması herkesi şok etti.

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Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü - Resim: 2

Şengör, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili umutsuzluğunu, “Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Yani bu 20 senelik AKP iktidarı ve ondan önce 1950’den beri gelen, bu dine önem veren iktidarlar, bunlarla beraber, Türkiye’nin istikbali kapanmıştır” dedi.

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Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü - Resim: 3

Celal Şengör: 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak

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Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü - Resim: 4

Celal Şengör, katıldığı bir programda, Türkiye’nin geleceğiyle ilgili konuştu.

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Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü - Resim: 5

Şengör, “Türkiye’nin sonu artık belli ve uzakta da değil bu. Önümüzdeki 30-40 yıl içinde Türkiye olmayacak. Yani bu 20 senelik AKP iktidarı ve ondan önce 1950’den beri gelen, bu dine önem veren iktidarlar, bunlarla beraber, Türkiye’nin istikbali kapanmıştır” ifadelerini kullandı.

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Celal Şengör'e Göre Türkiye'yi Bekleyen Tehlike! Depremden Bile Kötü - Resim: 6

Celal Şengör'ün yapmış olduğu açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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