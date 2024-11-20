Çay Tiryakilerini Kahrettirecek Haber: Ölümcül Hastalığı Tetikliyor!

1. ÇAYI AŞIRI SICAK İÇMEK

Çayı çok sıcak tüketmek, ağız, boğaz ve yemek borusu dokularını ciddi şekilde tahriş edebilir ve yemek borusu kanseri riskini artırabilir. Kanser riskini en aza indirmek için çayı ılık veya hafif sıcak bir şekilde içmeyi tercih edin.

2. AŞIRI ÇAY TÜKETİMİ

Günde 3-4 bardaktan fazla çay içmek, vücuttaki kafein oranını yükselterek çarpıntı, mide rahatsızlıkları ve uykusuzluk gibi sorunlara neden olabilir. Çay keyfinizi dozunda tutarak bu olumsuz etkilerden kaçınabilirsiniz.

3. AÇ KARNINA ÇAY İÇMEK

Aç karnına çay içmek mide asidini artırabilir, bu da gastrit ve mide problemlerine yol açabilir. Ayrıca, demir emilimini olumsuz etkileyerek kansızlık riskini artırabilir. Çayı yemeklerden sonra tüketmek sağlığınız için daha faydalıdır.