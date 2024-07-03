Canan Karatay'ın Uzun Bir Yaşam İçin Mutlaka Tüketilmeli Dediği 3 Besin
Canan Karatay'ın uzun bir yaşam için mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirttiği bu 3 besini düzenli olarak beslenme programınıza dahil ederek, sağlıklı bir yaşam için önemli bir adım atmış olacaksınız.
Canan Karatay, uzun bir yaşam için mutlaka tüketilmesi gereken besinler konusunda önemli tavsiyelerde bulunmaktadır. Beslenme konusundaki uzmanlığı ile tanınan Karatay'ın önerdiği 3 önemli besini sizler için derledik.
Star'ın haberinde Canan Karatay'ın yeni kitabından bahsedildi. Ayrıca, Canan Karatay tarafından önerilen üç besine yer verildi. Canan Karatay her fırsatta ev yoğurdu, zeytinyağı ve turşu tüketiminin önemine dikkat çekiyor mutlaka tüketilmesi gerektiğinin altını çiziyordu. Bu besinlere ek olarak Canan Karatay'dan üç yeni besin önerisi daha var.
Peki Canan Karatay'ın önerdiği diğer üç besin hangisi?
Tecrübeli doktor vücutta dost bakterilerin korunmasına dikkat çekerek 3 besin hakkında önemli uyarılarda bulundu. Beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan Canan Karatay; doğal sirke, peynir ve tarhananın önemini vurguladı.
Sirkenin marketlerde değil evde yapılanının daha faydalı olduğuna dikkat çekiyor Canan Karatay yaptığı her açıklamada.. Ayrıca Anadolu mutfağından eksik olmayan Tarhana çorbasını da Canan Karatay mutlaka tavsiye ediyor.
Peynir ve zeytin konusunda da uyarılarda bulunan Canan Karatay en faydalı peynirin hangisi olduğunu açıkladı.
Canan Karatay'ın peynirle ilgili açıklaması da şu şekilde;
Ezine peyniri tam yağlı, tam kaya tuzuyla yapılan ve de 6 ay mayalanması doğal olan en sağlıklı peynirdir.
Öte yandan Canan Karatay ezine peynirinin istenildiği kadar yenilebileceğini de belirterek ekliyor: Canan Karatay: "Peynir Yiyenin Kemik Erimesi Olmaz"