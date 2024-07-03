Canan Karatay'ın Uzun Bir Yaşam İçin Mutlaka Tüketilmeli Dediği 3 Besin

Tecrübeli doktor vücutta dost bakterilerin korunmasına dikkat çekerek 3 besin hakkında önemli uyarılarda bulundu. Beslenme konusunda tavsiyelerde bulunan Canan Karatay; doğal sirke, peynir ve tarhananın önemini vurguladı.

Sirkenin marketlerde değil evde yapılanının daha faydalı olduğuna dikkat çekiyor Canan Karatay yaptığı her açıklamada.. Ayrıca Anadolu mutfağından eksik olmayan Tarhana çorbasını da Canan Karatay mutlaka tavsiye ediyor.

Peynir ve zeytin konusunda da uyarılarda bulunan Canan Karatay en faydalı peynirin hangisi olduğunu açıkladı.

Canan Karatay'ın peynirle ilgili açıklaması da şu şekilde;