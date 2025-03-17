Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor

FAZLA TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ

Sumak, sağlığa birçok fayda sağlasa da dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Özellikle tansiyon hastalarının fazla kullanmaması öneriliyor, çünkü tansiyonun yükselmesine neden olabiliyor. Aynı zamanda yağ yakıcı etkisi bulunduğu için aşırı tüketildiğinde hızlı kilo kaybına yol açabiliyor.

SUMAK ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Canan Karatay, İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği sumak tohumunun çay olarak tüketilmesini öneriyor. Boğaz ağrılarına iyi geldiği belirtilen sumak çayı şu şekilde hazırlanıyor:

1 su bardağı suyu kaynatın.

İçine 1 tatlı kaşığı sumak ekleyerek 5 dakika demlemeye bırakın.

Dilerseniz birkaç damla kekik yağı ekleyebilirsiniz.

Süzerek tüketebilirsiniz.

Eğer çay olarak içmek istemiyorsanız, salata soslarına ekleyerek de tüketebilirsiniz. Ancak herhangi bir sağlık sorunu veya diyet değişikliği öncesinde mutlaka bir uzmana danışılması öneriliyor.