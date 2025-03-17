Canan Karatay'ın Gizli Tarifi! Padişah Baharatı Olarak Biliniyor, Karaciğeri Ter Temiz yapıyor
Sağlıklı beslenme konusundaki açıklamalarıyla dikkat çeken Canan Karatay, güçlü antioksidan etkileriyle bilinen sumağı ısrarla tavsiye ediyor. "Padişah baharatı" olarak da anılan sumak, özellikle yoğurtla tüketildiğinde veya çay olarak hazırlandığında faydalarını katlıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Akdeniz ve Ortadoğu mutfağında yaygın olarak kullanılan sumak, kırmızımsı renkteki meyvelerinin kurutulup toz haline getirilmesiyle elde ediliyor. Yüksek oranda antioksidan içeren bu baharat, özellikle antosiyaninler, flavonoidler ve fenolik asitler bakımından zengin yapısıyla dikkat çekiyor. Bu bileşenler, serbest radikallerle savaşarak hücreleri koruyor ve hastalıklara karşı direnç sağlıyor.
İLTİHAPLANMAYI AZALTIYOR
Antioksidan içeriği sayesinde iltihaplanmayı önleyici etkiler gösteren sumak, eklem ağrılarının hafifletilmesine yardımcı oluyor. Romatizma gibi iltihabi rahatsızlıklara karşı koruyucu özellikleri bulunuyor.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR
Sumak, sindirimi kolaylaştıran enzimleri uyararak bağırsak hareketlerini hızlandırıyor. Sindirim sürecini destekleyen bu baharat, hazımsızlık, gaz ve şişkinlik gibi rahatsızlıkların giderilmesine katkı sağlıyor.
KAN ŞEKERİNİ DENGELEYEBİLİYOR
Araştırmalar, sumak tüketiminin kan şekeri seviyelerini dengeleyici etkilere sahip olabileceğini gösteriyor. Özellikle insülin direncini azaltarak diyabet yönetiminde destekleyici bir rol üstlenebiliyor.
KALP SAĞLIĞINA KATKI SAĞLIYOR
Kan damarlarını genişletici etkileri sayesinde sumak, tansiyonun dengelenmesine yardımcı olabiliyor. Kolesterol seviyelerini düşürerek kalp ve damar hastalıklarının riskini azaltıcı özellikler taşıyor.
KANSERE KARŞI KORUYUCU OLABİLİR
Bazı bilimsel çalışmalar, sumağın içeriğinde bulunan bileşiklerin kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatabileceğini ortaya koyuyor. Ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR
Sumak, antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Bakteri ve mantar enfeksiyonlarına karşı koruyucu etki gösteriyor.
FAZLA TÜKETİMİNE DİKKAT EDİLMELİ
Sumak, sağlığa birçok fayda sağlasa da dikkatli tüketilmesi gerekiyor. Özellikle tansiyon hastalarının fazla kullanmaması öneriliyor, çünkü tansiyonun yükselmesine neden olabiliyor. Aynı zamanda yağ yakıcı etkisi bulunduğu için aşırı tüketildiğinde hızlı kilo kaybına yol açabiliyor.
SUMAK ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?
Canan Karatay, İbn-i Sina'nın da tavsiye ettiği sumak tohumunun çay olarak tüketilmesini öneriyor. Boğaz ağrılarına iyi geldiği belirtilen sumak çayı şu şekilde hazırlanıyor:
1 su bardağı suyu kaynatın.
İçine 1 tatlı kaşığı sumak ekleyerek 5 dakika demlemeye bırakın.
Dilerseniz birkaç damla kekik yağı ekleyebilirsiniz.
Süzerek tüketebilirsiniz.
Eğer çay olarak içmek istemiyorsanız, salata soslarına ekleyerek de tüketebilirsiniz. Ancak herhangi bir sağlık sorunu veya diyet değişikliği öncesinde mutlaka bir uzmana danışılması öneriliyor.