Canan Karatay Kış İçin Önerdi: Yiyen 95 Yaşına Kadar Yaşar, Burnunuz Bile Akmayacak
Prof. Dr. Canan Karatay, kış aylarında hastalıklardan korunmak isteyenlere sağlıklı beslenme önerisi sundu. Sağlıklı yaşam üzerine verdiği organik önerilerle tanınan Karatay, bu kez kolajen açısından zengin olan kuyruk yağının faydalarına dikkat çekti.
Kaynak: Cumhuriyet
Karatay, kuyruk yağının insan vücudu için gerekli olan kolajeni içerdiğini belirterek, "Kuyruk yağını tüketen 95 yaşına kadar sağlıklı yaşar" dedi. Karatay’a göre, bu besin vücudun doğal kolajen ihtiyacını karşılayarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik sağlığını destekliyor ve ağrılara iyi geliyor.
HAYVANSAL YAĞLARIN FAYDALARI
Pek çok kişi tarafından ağır bir aroma taşıdığı için tercih edilmeyen hayvansal yağların faydalarına dikkat çeken Karatay, özellikle doğal kolajen içeren kuyruk yağının kemik ve kas sağlığını güçlendirdiğini ifade etti. Hayvansal yağların besleyici yapısının kış aylarında bağışıklık sistemini desteklediğini vurguladı.
KUYRUK YAĞININ FAYDALARI NELERDİR?
Kas ve kemik gelişimini destekler.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kolajen üretimini artırır.
Kalp sağlığını korur, ağrı kesici etki sağlar.
Boyun fıtığına iyi gelir.
KOLAJENİN FAYDALARI VE ZARARLARI
Kolajen, ölü cilt hücrelerinin yenilenmesinden kırışıklıkların azaltılmasına kadar cilt sağlığını desteklerken, eklem ağrılarını hafifletir ve kemik kaybını önler. Ancak, aşırı kolajen tüketimi sindirim sorunlarına yol açabilir. Midede ekşime, yanma, kabızlık veya ishale neden olabilir.