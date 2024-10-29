Canan Karatay Kış İçin Önerdi: Yiyen 95 Yaşına Kadar Yaşar, Burnunuz Bile Akmayacak

Karatay, kuyruk yağının insan vücudu için gerekli olan kolajeni içerdiğini belirterek, "Kuyruk yağını tüketen 95 yaşına kadar sağlıklı yaşar" dedi. Karatay’a göre, bu besin vücudun doğal kolajen ihtiyacını karşılayarak bağışıklık sistemini güçlendiriyor, kemik sağlığını destekliyor ve ağrılara iyi geliyor.

HAYVANSAL YAĞLARIN FAYDALARI

Pek çok kişi tarafından ağır bir aroma taşıdığı için tercih edilmeyen hayvansal yağların faydalarına dikkat çeken Karatay, özellikle doğal kolajen içeren kuyruk yağının kemik ve kas sağlığını güçlendirdiğini ifade etti. Hayvansal yağların besleyici yapısının kış aylarında bağışıklık sistemini desteklediğini vurguladı.