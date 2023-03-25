Canan Karatay herkese önerdi.. Bundan yiyen 95 yaşına kadar yaşar

Uzun ve sağlıklı yaşam denince akla Canan Karatay geliyor. Canan Karatay, yaptığı açıklamalarla yine gündemi alt üst etti.

Karatay'a göre uzun yaşamak için şekerden uzak durmak ve mutlaka zeytinyağı tüketmek gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Karatay, herkesin lahana turşusu tüketmesini de önermiş ve lahananın en sağlıklı besin olduğunu açıklamıştı

95 YAŞINA KADAR YAŞAMANIN FORMÜLÜ

Yurt gazetesi internet sitesinde yer alan bir içerikte ise; Karatay herkesin tüketmesi gereken başka bir besin hakkında açıklamalarda bulundu.

Doğal gıdalardan zengin beslenmeyi savunan ve işlenmiş, rafine gıdaların tüketimine karşı çıkan Canan Karatay tavsiyeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Karatay, doğal yollarla yapılmış lahana turşusu ve turşu gibi fermente gıdaları tüketmenin probiyotik faydaları açısından önemini de vurguladı.

Ünlü profesör ayrıca uzun yaşam için bu besini önerdi. Karatay bu besinin bütün Anadolu'da yaygın olduğunun altını çizdi.

Karatay Anadolu'da sıklıkla tüketilen bir besini önererek "Bunu yiyen dinç olur, 95 yaşına kadar yaşar" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın, uzun yaşamın sırrı hakkında verdiği tavsiye gündem oldu. Karatay, "Kavurmayı yağı ile beraber yemelisiniz. Kuyruk yağı ile birlikte yenmeli. O zaman dinç olur, dağlara çıkar inersiniz. 95 yaşına kadar yaşarsınız" dedi.