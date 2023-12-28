Canan Karatay en büyük sırrını açıkladı! Her sabah bunu yapıyormuş

Limonlu su, başta sindirimi iyileştirmek üzere gün içindeki enerjinize de destek olur. Öte yandan içeceğin kilo vermeye de katkısı son derece büyük. Peki gerçekten limon suyunun böyle bir etkisi var mı?

Prof. Dr. Canan Karatay alternatif tıp bilgisi ile yine hafızalara kazınan sözlere imza attı. İşte Türkiye'nin önde gelen isimlerinden Karatay'ın o açıklaması...

HER SABAH UYANIR UYANMAZ LİMONLU SU

Son zamanlardaki çalışmalarda, bilhassa zayıflamak isteyenlerin sabah uyandıklarında limonlu su içmeleri gerektiğini söyleyen Karatay, çocukluğundan bugüne kadar limonlu su içmeyi adet haline getirmiş.

Bağırsakların aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olarak sindirimi rahatlatan limonlu su detoksu, düzenli tüketildiğinde yağları hızla yakmaktadır. Gün içerisinde tuvalete sık çıkamayan kimselerin sabah aç karna tüketmeleri ile direkt olarak tuvalete çıkabileceği limonlu su karışımı ile kilo vermek için vücutta biriken ödemler idrar yoluyla dışarı atılır.

Metabolizmanın hızlı bir şekilde çalışmasına yarayan limon suyu, yağ yakıcı etkisiyle kısa zamanda fazlalık yağlarınızdan kurtulmaya yardımcı olur.

Zayıflama ve sağlıklı beslenmeye dair açıklamaları ile gündeme gelen Canan Karatay, katıldığı bir programda devamlı limonlu su içmesi gözleri üzerine topladı. Limonlu suyun sağlık açısından da çok faydalı olduğunu maddeler halinde sıraladı.

Medicalpark'ın sitesinde yer alan bilgilere göre limonlu suyun faydaları ve kimlerin kullanacağı şu şekilde sıralandı...

LİMONLU SUYUN FAYDALARI NELERDİR?

Düzenli tüketildiğinde kilo vermeye yardımcı olur.

İçerdiği C vitamini ile bağışıklığı destekler. Soğuk algınlığı ve solunum yolu enfeksiyonlarında tedaviye ek olarak kullanılabilir.

Limon suyu içerdiği sitrat nedeniyle böbrek taşı oluşumunu önlemeye yardımcı olur. Böbrek sağlığını destekler.

Demir emilimini artırarak aneminin önlenmesine yardımcı olur.

Kolajen sentezini desteklediği için cilt sağlığına faydalıdır.

Vücuttan toksinlerin ve ödemin atılmasına yardımcı olur.

Sindirim sisteminin düzeltilmesine yardımcı olur.

Karaciğer fonksiyonlarının çalışması için destek verir.

Su tüketimini kolaylaştırır.

Kalp ve damar hastalıklarının önlenmesinde rol oynar.

LİMONLU SU NE ZAMAN İÇİLİR?

Sabah aç karnına limonlu su içmek güne daha enerjik başlamanızı sağlar. Sabahları limonlu su içmek sindirim sistemini destekleyerek kabızlığın önlenmesinde rol oynar. Yemeklerden önce veya sabah saatlerinde içilen limonlu su ağız içindeki bakterileri parçalayarak diş sağlığına katkıda bulunur. Burada herhangi bir mide rahatsızlığının olmamasına dikkat etmek gerekir. Limon veya limon suyu aç karnına tüketildiğinde mide rahatsızlıklarını tetikleyebilir.

LİMONLU SU NASIL YAPILIR?

Bir miktar su içine limonları dilimleyerek ve bazılarını limonların sıkarak ekleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak bir kaç dal maydanoz ve bir salatalık ekleyebilirsiniz. Maydanoz ve salatalık ödem atmanızı hızlandırır. Çubuk tarçın eklediğinizde de kan şekeriniz regüle edilir ve tok hissetmenize yardımcı olur. Ekleyeceğiniz bir kaç tutam nane hoş koku ve tat katacaktır. Bir parça kök zencefil ekleyerek bağışıklığınızı güçlendirebilirsiniz.