Camdaki Kız'ın başrolünden yeni dizi! Diziden ilk tanıdım da geldi

Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerindeki Camdaki Kız dizisinin final yapmasının ardından Feyyaz Şerifoğlu yeni dizi anlaşması yapmıştı Merakla beklenen dizi TRT1 ekranında yayımlanacak. Feyyaz Şerifoğlu'nun dizisinden ilk tanıtım da geldi

Camdaki Kız'ın başrolünden yeni dizi! Diziden ilk tanıdım da geldi

Dizidoktoru.com sitesinde yer alan habere göre; Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Doğukan Polat'ın kadrosunda yer aldığı yeni bir dizi başlıyor.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ’ın, yapımını Bozdağ Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Günay Günaydın’ın yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ile Nehir Erdem’in kaleme aldığı ‘Bir Sevdadır’ dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı.

Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Doğukan Polat'ın rol aldığı dizi farklı hikayesiyle dikkat çekiyor.

Bir Sevdadır dizisinin yayınlanan ilk tanıtımında, milli takım forması giyen Yasin’i canlandıran Feyyaz Şerifoğlu’nun futbol sahasındaki performansı merak uyandırırken, Sude Zülal Güler’in hayat verdiği Yeşil’in “Hayat futbola benzer, ikisinde de kazanmanın yolu aynı.

Camdaki Kız'ın başrolünden yeni dizi! Diziden ilk tanıdım da geldi - Resim : 1

Hedefini belirle, durmadan ilerle, engel çıkarsa çalım at ve vur!” sözleri dikkat çekti. Yeşil’in hapishanede büyüttüğü çocuklarının görüntüsü ise izleyiciye duygusal anlar yaşattı. Tanıtım yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada beğeni yağmuruna tutuldu. Bir Sevdadır yakında TRT 1 ekranında yayınlanacak.

Feyyaz Şerifoğlu, Sude Zülal Güler, Ekin Mert Daymaz, Sinan Tuzcu, Sinem Uslu ve Doğukan Polat'ın kadrosunda yer aldığı diziye başka oyuncuların da dahil olması bekleniyor.

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