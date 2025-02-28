Çamaşır Sepetindeki Delikler Meğer Bu Yüzden Varmış! Duyunca Çok Şaşıracaksınız

Ayrıca, kirli ve nemli çamaşırları sepete koyduğumuzda, hava almayan kapalı bir ortamda kötü kokular oluşabilir. Ancak delikli sepetler, havanın serbestçe dolaşmasına imkan tanır ve böylece çamaşırların küflenmesini ya da kötü kokuların birikmesini engeller.

Bu özellik, özellikle banyo gibi nemli alanlarda kullanılan çamaşır sepetleri için büyük bir avantaj sağlar.