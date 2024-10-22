Çamaşır Makinesinin 1 Hafta İçinde Bozulacağını Gösteren 3 İşaret: Eğer Makineniz Böyleyse Şimdiden Geçmiş OIsun

Uzmanlar, çamaşır makinesinin sorun yaşadığını ve çok yakında bozulacağını gösteren üç ana önemli işareti açıkladı. Eğer makineniz böyleyse şimdiden geçmiş olsun çünkü her an bozulabilir.

Çamaşır Makinesinin 1 Hafta İçinde Bozulacağını Gösteren 3 İşaret: Eğer Makineniz Böyleyse Şimdiden Geçmiş OIsun

Çamaşır makinelerinin bozulma belirtilerini zamanında fark etmek, beklenmedik arızaların önüne geçmek açısından son derece önemlidir. Uzmanlar, çamaşır makinesinin sorun yaşadığını ve çok yakında bozulacağını gösteren üç ana önemli işareti açıkladı.

GÜÇLÜ TİTREME VE AŞIRI GÜRÜLTÜ

Çamaşır Makinesinin 1 Hafta İçinde Bozulacağını Gösteren 3 İşaret: Eğer Makineniz Böyleyse Şimdiden Geçmiş OIsun - Resim : 1

Eğer çamaşır makineniz çalışırken aşırı titreme yapıyorsa veya yüksek ses çıkarıyorsa, bu durum endişe verici olabilir. Makinanın hareket etmesi, genellikle amortisörlerin veya diğer önemli parçaların arızalandığını gösterir. Bu tür bir durumda, uzman bir teknisyen çağırmak en iyisidir. Ancak hemen paniğe kapılmamakta fayda var; borulardan su sızıntısı olup olmadığını kontrol etmek de önemlidir. Özellikle makineniz bir seramik karo üzerinde duruyorsa, borulardan sızan su kaymalara neden olabilir.

Çamaşır Makinesinin 1 Hafta İçinde Bozulacağını Gösteren 3 İşaret: Eğer Makineniz Böyleyse Şimdiden Geçmiş OIsun - Resim : 2

ÇAMAŞIRLAR KÖTÜ KOKMAYA BAŞLADIYSA

Yıkama işlemi sonrasında çamaşırlarınızın taze bir kokuya sahip olmaması ve kirli kalması, birkaç sorunun habercisi olabilir. Bu durum; tıkanmış bir filtrenin, arızalı bir ısıtma elemanının veya pompanın yetersiz çalışmasının sonucunda meydana gelebilir. Ayrıca, lastiklerin aşınması da suyun tanka girmesine neden olarak mantar ve küf oluşumunu tetikleyebilir.

MAKİNENİN YAŞI

Çamaşır Makinesinin 1 Hafta İçinde Bozulacağını Gösteren 3 İşaret: Eğer Makineniz Böyleyse Şimdiden Geçmiş OIsun - Resim : 3

Görünür bir hasar olmadan bile, eski bir çamaşır makinesi beklenmedik şekilde arızalanabilir. Eski modeller genellikle daha fazla enerji ve su tüketir, bu da ekonomik açıdan dezavantaj yaratır. Uzmanlar, makinenin yaşını göz önünde bulundurarak gerekli değişikliklerin yapılmasını öneriyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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