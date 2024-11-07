Çamaşır Makinesini Çalıştırmadan Önce Bu Yüzden İçerisine Poşet Koymanız Gerekiyor
Çamaşır makinesinde poşet kullanmak çoğumuzun düşünmediği bir yöntem olabilir, ancak bu basit adımın birçok faydası var.
Kaynak: Haber Merkezi
Makinenin filtrelerine takılan saç ve tüyler, zamanla birikerek ciddi arızalara neden olabiliyor. Bu tıkanıklıklar makinenin performansını düşürerek gürültü yapmasına, çamaşırları yeterince temizlememesine yol açabiliyor.
POŞET KULLANIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Poşet kullanarak bu sorunları azaltmanız mümkün. Makineyi çalıştırmadan önce deterjanınızı koyduktan sonra, orta boy bir poşeti makinenin içine yerleştirin. Ancak, poşet kullanırken şu noktalara dikkat etmeniz önemlidir:
DOĞRU BOYUT SEÇİMİ
Orta boy bir poşet kullanın. Çok büyük veya çok küçük poşetler makinenin içinde takılabilir ya da emilebilir, bu da makinenize zarar verebilir.
BASKISIZ POŞET TERCİH EDİN
Poşetin üzerinde herhangi bir yazı veya desen bulunmamalıdır. Aksi takdirde, baskıdaki mürekkep çamaşırlarınıza bulaşabilir ve lekelenmelere neden olabilir.
SICAKLIK AYARINA DİKKAT
Poşetin zarar görmemesi için yıkama sıcaklığını 40 dereceyi aşmayacak şekilde ayarlayın. Yüksek sıcaklıklar poşetin erimesine neden olarak makinenizde hasara yol açabilir.