Çamaşır Makinesini Çalıştırmadan Önce Bu Yüzden İçerisine Poşet Koymanız Gerekiyor

DOĞRU BOYUT SEÇİMİ

Orta boy bir poşet kullanın. Çok büyük veya çok küçük poşetler makinenin içinde takılabilir ya da emilebilir, bu da makinenize zarar verebilir.

BASKISIZ POŞET TERCİH EDİN

Poşetin üzerinde herhangi bir yazı veya desen bulunmamalıdır. Aksi takdirde, baskıdaki mürekkep çamaşırlarınıza bulaşabilir ve lekelenmelere neden olabilir.